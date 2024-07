Rebeca Andrade e cia: Brasil disputará cinco finais na ginástica artística em Paris-2024

Foto: Ricardo Bufolin / CBG Rebeca se classificou para quatro finais individuais e uma por equipe

Na tarde deste domingo, 28 de julho, foram realizadas as classificatórias das finais da ginástica artística feminina nos Jogos Olímpicos de Paris, na Bercy Arena. Na disputa, o Brasil conseguiu carimbar a vaga em cinco finais.

Além da final por equipes, para qual o time brasileiro se classificou com a quarta melhor nota da qualificação, atrás de Estados Unidos, Itália e República Popular da China, Rebeca Andrade disputará quatro decisões individuais (geral, salto, solo e trave). Flávia Saraiva (geral) e Júlia Soares (trave) também se classificaram.

Para o individual geral, Rebeca Andrade conseguiu a classificação com a segunda melhor nota, atrás apenas de Simone Biles. Flávia Saraiva passou na 11° colococação.

As finais femininas terão início na próxima terça-feira, 30, com a disputa por equipes. O individual geral está marcado para 1° de agosto. Por sua vez, o salto será no dia 3 de agosto, enquanto as barras assimétricas seguem no dia seguinte. Para finalizar, as decisões no solo e trave ocorrem em 5 de agosto.