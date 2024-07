Brigando pelo topo da Série A, Fortaleza voltará a dividir foco com a Sul-Americana

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Volante Matheus Rossetto no jogo Fortaleza x Vasco, no Castelão, pela Copa do Brasil 2024

Após um início de ano intenso, marcado por competições simultâneas, pouco intervalo de descanso e oscilações de desempenho, o Fortaleza pôde, desde a metade de junho, ter foco absoluto na Série A, contexto que trouxe maior estabilidade.

Foi neste período que o Leão embalou e se colocou entre os quatro melhores times do torneio — o que, naturalmente, desperta a possibilidade de “grandes sonhos” dos torcedores, até daqueles menos otimistas.



São oito vitórias nos últimos 11 jogos no Brasileirão, além de dois empates e uma única derrota, aproveitamento que fez o elenco comandado por Vojvoda ficar a quatro pontos do Flamengo, atual líder e que foi derrotado recentemente pelo próprio Tricolor em pleno Maracanã. Apesar da campanha propiciar um olhar para a disputa pelo título, a tendência normal é de que a briga do Leão seja mesmo pelo G-4, o que garantiria presença na fase de grupos da Libertadores de 2025.



A disparidade de elenco e investimento em relação aos outros concorrentes, como Flamengo, Botafogo e Palmeiras, ainda é relevante. Em pontos corridos, essa diferença, na maioria das vezes, tem impacto no resultado final. Em paralelo, o Leão ainda precisa lidar com o desafio de dividir o foco com o sonho de levantar uma taça continental.



A rotina de alternar entre jogos da Série A e Sul-Americana retorna em agosto. Classificado às oitavas de final do torneio internacional, o Fortaleza terá o Rosário Central, da Argentina, como adversário. A primeira partida será na casa do rival, em 14 de agosto, enquanto a volta acontece no dia 21. Neste meio-tempo, o clube cearense terá cinco partidas pelo Brasileirão antes de setembro — ou seja, uma média de um confronto a cada quatro dias.



É bom ressaltar que o Leão é o clube do País com mais jogos e também o que percorre as maiores distâncias em viagem. Após a vitória contra o São Paulo, a equipe completou a marca de 84 embates disputados em 2024. A capacidade de Vojvoda na gestão do elenco, assim como de torná-lo coeso para executar suas ideias e planejamento estratégico, acabam por “mascarar” este desgaste.



Chances de Libertadores aumentam rodada após rodada



Considerando as últimas cinco temporadas do Brasileirão, todos os times que fizeram 32 ou mais pontos no primeiro turno conseguiram se classificar para a fase de grupos ou preliminar da Libertadores ao término do certame. O Leão, ainda com um jogo a menos, contra o Inter, pela 18ª rodada, alcançou 33 pontos antes do returno — possui 36 atualmente —, margem que traz segurança.



Em 2023, RB Bragantino e Flamengo finalizaram o primeiro turno com 32 pontos, enquanto Grêmio, com 33, Palmeiras, com 34, e Botafogo, com 47, completaram o topo da tabela. O Massa Bruta terminou a competição em sexto, enquanto o Rubro-Negro foi o quarto. Já o Imortal, Alviverde e Fogão concluíram o certame em segundo, primeiro e quinto, respectivamente.

Em 2021, o próprio Fortaleza viveu cenário semelhante. Naquele ano, o Leão protagonizou a melhor campanha da sua história no primeiro turno da Série A, quando somou 33 pontos em 19 jogos. No final do campeonato, mesmo com rendimento pior no returno — 25 pontos ganhos —, garantiu a quarta colocação.



Na projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 81% de chance de se classificar à Libertadores. Já em relação ao título, o percentual é de quase 13%, superior ao do Palmeiras (5%).