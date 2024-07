Ceará terá semana livre para ajustar sistema defensivo antes de encarar o Guarani

Foto: Mourão Panda / América Lance do jogo América-MG x Ceará, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

O Ceará segue com problemas defensivos a serem corrigidos pelo técnico Léo Condé. Visando o acesso à elite nacional, o Alvinegro precisa encontrar estabilidade no setor, que é o quarto mais vazado da Série B, ao lado da Ponte Preta, com 23 tentos sofridos.

No empate contra o América-MG, por 2 a 2, levou gols devido à “desatenção”, conforme relatado pelo treinador em entrevista coletiva. O cenário é corriqueiro na competição nacional e também sob o comando da atual comissão técnica.

Até mesmo quando vence, o Vovô sofre com as investidas adversárias. Contra o Botafogo-SP, na vitória por 4 a 1, tomou um gol no final do primeiro tempo, quando vencia por 3 a 0, após o zagueiro David Ricardo e o goleiro Richard “baterem cabeça”.

O América-MG foi o quinto adversário do Ceará na “Era Condé”. Em apenas uma partida, o Vovô não foi vazado — no triunfo contra o Avaí, por 1 a 0. No período, sofreu seis gols. Após o empate com o Coelho, o treinador, entretanto, valorizou o sistema defensivo, pontuando que houve melhoras desde a troca no comando técnico.

“Tivemos dez minutos de desatenção, em jogada de bola parada e uma cobrança de lateral, onde não exercemos pressão, ofertando a possibilidade de cruzamento da equipe do América. Acabou que desencaixamos na área e sofremos o segundo gol", avaliou.

"No aspecto defensivo, se pegarmos os últimos jogos, a equipe vem sendo mais consistente. Está chegando menos bolas no gol do Richard. Temos que destacar o mérito adversário, a qualidade. Foi mais mérito adversário, que demérito nosso. Naturalmente, vamos sempre buscar, ao longo da competição, equilibrar a equipe”, disse Condé.

O problema — ou desatenção — do Alvinegro de Porangabuçu está, principalmente, na última linha defensiva. Diante do Coelho, o lateral-esquerdo Matheus Bahia errou na tomada de decisão. Contra o Botafogo-SP, David Ricardo e Richard falharam. Na derrota para o Paysandu, a retaguarda não esteve atenta ao movimento realizado por Nicolas, que resultou no primeiro gol do Papão.

Pela frente, uma semana de preparação até o duelo contra o Guarani. Tempo que será utilizado para, mais uma vez, trabalhar o sistema defensivo, visando trazer solidez ao setor, para encerrar o primeiro turno da Série B no G-10, acima dos 27 pontos, meta traçada pela comissão técnica.

Diante do Bugre, o Vovô terá os retornos do volante Jean Irmer e do meio-campista Lucas Mugni, que estavam suspensos. Ainda há possibilidade dos retornos de Richardson e Facundo Barceló, que tratam lesões no departamento médico.