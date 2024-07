Floresta empata com a Aparecidense e fica a três pontos do Z-4 da Série C

Foto: Wigor Vieira / Aparecidense Capitães de Aparecidense e Floresta antes de jogo válido pela Série C 2024

O Floresta ficou no empate em 1 a 1 com a Aparecidense-GO, na noite de ontem, pela Série C. No Estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia, os times duelaram pela 15ª rodada da competição nacional. O gol alviverde foi assinalado por Marcelo, enquanto Du Fernandes marcou para os goianos.



Com o resultado, o Lobo chega aos 17 pontos somados e sobe para a 12ª colocação na tabela. Além disso, a equipe também alcançou cinco jogos de invencibilidade. O próximo compromisso do Verdão será no domingo, 4, às 16h30min, diante do Londrina, novamente fora de casa.

Aparecidense 1x1 Floresta: o jogo

Mesmo atuando fora dos seus domínios, foi o Verdão da Vila Manoel Sátiro quem tomou as rédeas do jogo nos minutos iniciais. Com agressividade, o time cearense conseguiu seu gol logo aos 4 minutos. Após bola rebatida na área, Marcelo dominou, puxou pra esquerda e finalizou para estufar as redes.

O Lobo ainda chegou com perigo novamente com Marlon, após cruzamento de Diego Ferreira. A Aparecidense, por sua vez, mostrava-se um time apático e o setor ofensivo não conseguia vencer a defesa alviverde.

Em um lance rápido, porém, o time goiano surpreendeu e conseguiu o tento de empate, aos 25 minutos: Alan James fez bom pivô e rolou a bola para Du Fernandes, que limpou a zaga e bateu bem para igualar tudo. Após o gol, o Camaleão cresceu na partida e o Floresta baixou suas linhas.

Na marca dos 33, a equipe da casa ainda assustou com Falcão, em cobrança de falta. Na ocasião, a bola passou raspando na trave. Cinco minutos depois, o Verdão respondeu após saída de bola errada da defesa adversária. Na oportunidade, Lohan cruzou, e Romarinho não conseguiu alcançar a bola.



No segundo tempo, os times não conseguiram seguir com o ritmo intenso e a partida se tornou morna. Aos 20, porém, a Aparecidense quase virou o placar com Cauari, que recebeu bom passe de Du Fernandes e finalizou, mas Luiz Daniel estava bem posicionado e evitou o tento goiano.

No fim do duelo, a equipe da casa ainda pressionou o Floresta, que conseguiu suportar e arrancou um ponto importante para a continuidade da Série C.