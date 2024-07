Ceará não poderia impedir retorno de Matheus Felipe ao Athletico, explica presidente

Foto: Israel Simonton/CearaSC Zagueiro Matheus Felipe no jogo Paysandu x Ceará, na Curuzu, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Emprestado pelo Athletico-PR, o zagueiro Matheus Felipe pode estar de saída do Ceará. A equipe paranaense avalia solicitar o retorno do atleta para reforçar o setor defensivo na sequência da disputa da Série A e da Copa Sul-Americana. A informação é da jornalista Monique Vilela.

Apesar do interesse no retorno do zagueiro, o Furacão ainda não comunicou o Ceará, de acordo com o presidente João Paulo Silva, em entrevista ao O POVO. O mandatário alvinegro expôs, porém, que no contrato de Matheus Felipe existe uma cláusula prevista que permitiria ao Athletico-PR chamar de volta o defensor a qualquer momento.

O vínculo de Matheus Felipe com o Ceará vai até dezembro de 2024. Pelo clube, até o momento, disputou 28 partidas, com um gol marcado. No período, conquistou o Campeonato Cearense. Atualmente, é o capitão do Alvinegro de Porangabuçu.

O camisa 42 assumiu a titularidade na defesa do Vovô desde o início da temporada e conquistou a posição no lado direito da zaga, formando dupla com diferentes parceiros — seja Ramon Menezes, seja David Ricardo. Ele está no top-10 de atletas do elenco alvinegro com mais partidas disputadas em 2024 (28), empatado com David Ricardo e Lucas Mugni.

No aspecto disciplinar, Matheus Felipe acumula oito cartões amarelos e um vermelho. O técnico Léo Condé ainda conta com Lacerda e Yago como opções na zaga, além de Matheus, Ramon e David.

Revelado pelo Mirassol, o zagueiro teve passagens por Grêmio Prudente, Juventus Jaraguá e CSA, antes de chegar ao Athletico-PR. Em 2022, assinou com o Furacão até novembro de 2026.