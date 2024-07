Lucero renova contrato até o fim de 2027 e se declara ao Fortaleza: "É tudo"

Foto: Thiago Gadelha / AFP Lucero é o artilheiro tricolor desde 2023

Artilheiro e principal jogador do Fortaleza na temporada, o centroavante Juan Martín Lucero firmou um novo contrato com o clube, agora até o final de 2027. O antigo vínculo iria até o término do próximo ano, mas a diretoria do Leão do Pici se antecipou. O movimento, além de extremamente importante futebolisticamente, também enfatiza a força do projeto tricolor.

Se há pouco tempo ter um jogador destaque no elenco era sinônimo de adeus em breve, hoje o cenário é diferente. O Fortaleza se tornou um ambiente seguro para se desenvolver um plano de carreira. As ótimas campanhas nos principais torneios do país e continente, assim como a saúde financeira e o equilíbrio administrativo, trazem este respaldo.

A renovação de Lucero por mais três anos não é pouca coisa. O argentino tem 22 gols em 2024 — já havia anotado 24 em 2023 — e é o vice-artilheiro da Série A, atrás apenas de Pedro, do Flamengo. Entre os atletas estrangeiros que atuam no Brasil, nenhum balançou as redes mais vezes que “El Gato” na atual temporada. O paraguaio Isidro Pita, do Cuiabá, e o uruguaio Mastriani, do Athletico-PR, são os mais próximos, ambos com 20 tentos.

Lucero, inclusive, está próximo de protagonizar, nesta temporada, o seu melhor desempenho na carreira. Nos últimos dois anos, em 2022, pelo Colo-Colo-CHI, e em 2023, pelo próprio Tricolor, o centroavante anotou 24 gols. Agora em 2024, ainda com 19 jogos a serem disputados no Brasileiro, além da fase mata-mata da Sul-Americana, o camisa 9 pode superar a marca caso anote mais três tentos.

Para se ter dimensão de quão relevante é o centroavante na equipe de Vojvoda, Lucero não passou em branco em nenhum dos torneios que o Fortaleza disputou entre 2023 e 2024. Marcou pelo menos um gol em todas as competições possíveis neste período, incluindo Libertadores e final da Sul-Americana. É uma peça incontestável.

Com a camisa vermelho-azul-e-branco, apesar do pouco tempo de casa, “El Gato” vem trilhando o caminho para se tornar um daqueles jogadores que se eternizam na história do clube — ou, no mínimo, uma figura simbólica. Respeitado e querido pelos tricolores, Lucero tem, em 108 jogos disputados, dois títulos conquistados — Cearense (2023) e Nordestão (2024) —, 46 gols marcados e 11 assistências.

E o carinho e gratidão são sentimentos recíprocos e genuínos por parte do argentino. “É tudo, estou aqui para e pelo Fortaleza. Meu dia a dia é morar na cidade, é estar longe da minha família, é tudo por causa do Fortaleza. Sou muito grato ao clube”, foi como o camisa 9 descreveu o que significa o Leão do Pici para ele.

A renovação foi apenas mais um passo de Lucero dentro do Pici. Para “El Gato”, ainda restam muitos sonhos a serem realizados. “Sempre sonho grande, sempre sonhei em ganhar a Libertadores, agora um Brasileirão, sabendo o quanto é difícil. Sempre tenho metas e sonho olhando para cima. Então, sonho em ganhar títulos. Esse é meu maior desejo no Fortaleza em seguir conquistando títulos, querendo mais. São todos importantes, tanto o Cearense, Copa do Nordeste e Sul-Americana, que desejo e é muito importante para nós, torcida e para o clube”, disse à TV Leão.