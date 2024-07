Presidente avalia momento do Ceará na Série B e destaca união dos jogadores por acesso

Foto: Marcelo Vidal/Ceará SC João Paulo Silva falou sobre momento do clube

A sequência de três jogos sem derrotas do Ceará na Série B trouxe esperança ao presidente João Paulo Silva. Em entrevista exclusiva ao O POVO, ontem, na eleição da Federação Cearense de Futebol (FCF), o mandatário expôs a confiança na conquista do acesso à elite do futebol brasileiro ao término da temporada.

O dirigente exaltou o trabalho da comissão técnica de Léo Condé e a união dos atletas. De quebra, João Paulo convocou o torcedor para comparecer à Arena Castelão na próxima terça-feira, 5, para o duelo contra o Guarani, às 21 horas, pela 19ª rodada da Série B.

A expectativa da cúpula é que o estádio receba mais de 40 mil torcedores. A venda de ingressos começou na última terça-feira, 29, com preços que variam de R$ 15 a R$ 250.

“É um momento positivo, mas temos que continuar com os pés no chão. O trabalho está sendo bem feito, estou muito confiante. Os jogadores estão unidos. Estamos vindo de três bons resultados, empatar com o América-MG lá (em Belo Horizonte), não é fácil, poderíamos ter ganho. Estamos na briga, vamos lutar até o fim", destacou o presidente do Vovô.

"A expectativa é boa. Temos um jogo na terça-feira, que tenho certeza que o torcedor vai lotar, nossa expectativa é passar de 40 mil torcedores, para podermos encostar mais ainda (no G-4) ou, quem sabe, entrar”, completou.

Ocupando a sétima colocação, com 26 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu está a uma vitória de ultrapassar a meta estipulada por Léo Condé. Inicialmente, o treinador havia dito que o Ceará precisaria encerrar o primeiro turno com 27 ou 28 pontos para seguir sonhando com o acesso. Posteriormente, disse que o foco estava em terminar no G-10.

Sem perder há três rodadas — duas vitórias e um empate —, a distância para o G-4 caiu para três pontos. Caso aconteça uma combinação de resultados, o Vovô pode encerrar a primeira metade da competição na quarta colocação.

Para isso, precisa vencer o Guarani e torcer por derrotas de Vila Nova e América-MG e empate ou derrota do Sport. Atualmente, a chance de acesso do Ceará está em 21,7%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Pela frente, o Alvinegro terá 20 rodadas para se consolidar como um postulante a ascender de divisão ao término do ano. Para isso, precisará de regularidade para conquistar os resultados positivos.