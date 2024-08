Cearenses Manoel Messias e Vittoria Lopes encerram participação no triatlo em Paris

Foto: Miriam Jeske/COB 24.07.31- Jogos Olímpicos Paris 2024 - Triatlo masculino - Na imagem o atleta Manoel Messias

Os dois representantes cearenses no triatlo encerraram as respectivas participações na Olimpíada de Paris no início da manhã de ontem. No entanto, nenhum dos dois conseguiu se aproximar do pódio: Manoel Messias terminou em 45º, e Vittoria Lopes, em 25º.

No feminino, Vittoria teve um bom começo na prova de natação e até chegou a terminar a etapa em terceiro lugar, mas uma queda na pista molhada durante o ciclismo tirou posições da atleta cearense, que foi parar em 27º, com um tempo de 2 horas e 10 segundos de prova.

Ao final da modalidade, Lopes terminou na 25ª posição, enquanto a também brasileira Djenyfer Arnold terminou na 20ª colocação. O pódio foi formado pela francesa Cassandre Beaugrand, que ficou com o ouro, seguida pela suíça Julie Derron e pela britânica Beth Potter.

Já no masculino, o cearense Manoel Messias terminou em 45º lugar, com um tempo de prova de 1 hora e 51 minutos. Outro brasileiro na disputa, Miguel Hidalgo fez história ao conquistar o 10º lugar e registrar a melhor marca do Brasil em todas as Olimpíadas, o que não evitou o desabafo dele.

"Ninguém lembra do quarto (lugar) em diante. Para mim, não muda nada na minha vida, mudaria se eu tivesse ganhado uma medalha. A cultura do brasileiro é essa e não sou eu que vou mudar. O brasileiro gosta de ver o atleta ganhando e eu que lide com isso. Eu também penso desse jeito", disparou Hidalgo.

O topo do pódio do triatlo masculino ficou com o britânico Alex Yee, seguido pelo neozelandês Hayden Wild e pelo francês Leo Bergère.



Problemas no Rio Sena

As chuvas que caíram na última sexta-feira, 26, e no sábado passado, 27, elevaram os níveis de poluição do rio Sena e deixaram suas águas impróprias para banho, o que provocou o cancelamento dos treinos dos triatletas previstos para domingo, 28, e segunda-feira, 29, e da prova masculina, que deveria ter sido realizada na terça, 30.

O rio Sena também deve receber a competição de natação em águas abertas dos Jogos Olímpicos de Paris.