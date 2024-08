CEO do Ceará fala em "gestão de crise" e promete organizar clube ainda em 2024

Foto: Samuel Setubal Danilo Bittencourt participou do Esportes do POVO

CEO do Ceará, Danilo Bittencourt explicou, em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã de ontem, os processos que aplicará em Porangabuçu nas áreas administrativas do clube.

O novo dirigente alvinegro, que trabalhou por seis anos no Bahia, contou que fará “gestão de crise” e pontuou que, apesar do momento financeiro “mais complicado”, o Vovô tem cifras a receber, referente à Liga Forte União (LFU) e a patrocínios.

Para o executivo, com o montante que o Ceará irá receber, é possível organizar a casa. Danilo Bittencourt foi enfático ao citar que “não se pode gastar mais do que arrecada” e que irá controlar, principalmente, os gastos, além de deixar os processos organizados.

“Minha meta principal é organizar administrativa e financeiramente o clube, planejando a média e longo prazo. O futebol necessita de capital, o clube tem muitos ativos a receber. (O Ceará) passa por um momento financeiro mais complicado, mas são questões de fluxo de caixa”, iniciou.

“Você sai de uma receita de televisão de R$ 70 milhões (na Série A) para R$ 8 milhões (Série B). O ajuste dos contratos, das despesas, você tem que manter o time competitivo e não é um ajuste rápido. Tem que dispensar e montar elenco. Então, gera desconforto financeiro. Mas o clube tem muitos ativos a receber, direitos de liga, bons patrocínios, que conseguiremos organizar (ainda este ano). Cheguei para fazer uma gestão de crise. Não tenho medo de desafio, dar minha cara a tapa, entrar em contato com fornecedores para ajustar”, completou o diretor executivo geral.

Em atividade no clube há duas semanas, Bittencourt afirmou que a ideia é estruturar o modelo de administração pensando no futuro do Vovô, independentemente de quem estiver à frente das gestões.

“Já fiz um diagnóstico e estamos mexendo em processos. Tem coisa que não pensamos pensar para implementar. Às vezes é só 'implanta isso aqui', é só decisão. Tem outras coisas que temos que estruturar, negociar, fazer mudanças de processos", pontuou o dirigente.

"Temos uma estrutura administrativa no clube, não estamos aqui para passar por cima de ninguém, existem as diretorias estatuárias, então, com todo o respeito, entraremos em contato com cada uma, entender qual o melhor de cada área, o que há de planejamento. O clube tem pessoas boas, que funcionava bastante antigamente. Vamos trazer isso. Às vezes faltam novos ares”, explicou.

O executivo-geral ainda disse que trabalhará para que a receita de match day seja a principal do clube na Série B, com bilheteria, bares e estacionamento, por exemplo, sendo uma contribuição aos direitos de televisão.

Por fim, Bittencourt pontuou que a sua chegada serve para deixar o presidente João Paulo Silva mais focado no departamento de futebol. Como exemplo, o CEO do Ceará explicou que não pode ser atribuição do mandatário o desligamento ou a contratação de um funcionário que não esteja ligado diretamente ao futebol. Danilo ainda afirmou que não terá participação nas contratações de jogadores.

David Ricardo entra no radar da Juventus, mas burocracia vira empecilho

O zagueiro David Ricardo, do Ceará, entrou na mira da Juventus, maior campeã de títulos nacionais da Itália. A Velha Senhora abriu conversas com o estafe do atleta e demonstrou interesse na contratação, mas questões burocráticas viraram empecilho para que a situação avançasse, conforme apurou O POVO.



A ideia da Juventus-ITA, até o momento, é de ter David Ricardo integrado à equipe sub-23, chamada de Next Gen. O fato do zagueiro não ter cidadania italiana acabou virando um problema, já que o clube não possui mais vagas para atletas “não comunitários” — ou seja, estrangeiros da comunidade europeia. A questão tem sido conversada entre as partes.

Vale ressaltar que a Juventus ainda não realizou contato oficial com o Ceará sobre o assunto. No início de julho, a diretoria do Alvinegro de Porangabuçu recusou uma proposta de R$ 5 milhões do Karpaty Lvi, da Ucrância, por David Ricardo. A cúpula do time cearense considerou o valor baixo.

Além do time ucraniano, o zagueiro de 21 anos também despertou interesse do Botafogo e de clubes de Portugal e dos Emirados Árabes. Para ter David Ricardo em definitivo, o Vovô teve que desembolsar, ao todo, o valor de R$ 1 milhão por 90% dos direitos econômicos. Os 10% restantes pertencem ao Fluminense-PI.



Titular absoluto do Ceará na temporada, David Ricardo é peça importante no sistema defensivo da equipe. Neste ano, o zagueiro atuou em 28 partidas, anotou três gols e conquistou o título do Campeonato Cearense. Vale ressaltar que o camisa 4 tem contrato com o Alvinegro até o fim de 2026.



