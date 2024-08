Era Vojvoda: Fortaleza tem a quarta melhor campanha geral da Série A de 2021 a 2024

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Leão do Pici acumula bons números na elite nacional

Atualmente na quarta colocação da Série A, na qual já fez sua melhor primeira metade na história dos pontos corridos, o Fortaleza também figura no top-4 das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro entre 2021 e 2024.

Com a mudança de panorama desde a chegada de Vojvoda, o Tricolor só não pontuou mais, nos últimos quatro anos, do que Flamengo, Palmeiras (bicampeão em 2022 e 2023) e Atlético-MG (campeão em 2021). Ao todo, o Leão do Pici fez 203 pontos neste recorte, com 50,8% de aproveitamento em 133 jogos disputados.

O levantamento foi realizado pelo estatístico e comentarista Thiago Minhoca, da Rádio O POVO CBN, que apresentou os números no programa Esportes do POVO.

Em grande fase, o Leão poderá, neste ano, igualar ou superar a campanha geral de 2021, quando terminou o Brasileirão na quarta colocação — a melhor de um clube nordestino na era dos pontos corridos — e conquistou vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Os cenários após a 20ª rodada de ambas as temporadas são semelhantes.

Em 2021, o Leão finalizou a 20ª rodada na quarta posição, com 33 pontos somados, um a mais que o RB Bragantino, quinto lugar na época. No atual cenário, o Tricolor também está dentro do G-4 — agora com 36 pontos — e com margem mínima de vantagem para o primeiro time fora da zona, que é o Cruzeiro.

Fortaleza e Raposa, inclusive, fazem um confronto direto por uma vaga entre os quatro primeiros do torneio na próxima segunda-feira, 5. Um detalhe importante e que pesa a favor do time cearense é que o jogo não acontecerá no Mineirão, local onde o clube celeste manda suas partidas e está invicto na Série A, com oito vitórias em oito duelos.



Isso porque o time mineiro vendeu mandos de campo em partidas do Campeonato Brasileiro. Um deles contra o Fortaleza, que será realizado no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). A diretoria do Cruzeiro ainda tentou reverter a situação e levar o jogo de volta para Belo Horizonte, mas não conseguiu.



O elenco tricolor se reapresentou ontem, no Pici, após folga, para dar início à preparação visando o Celeste. Ao todo, Vojvoda terá cinco dias livres de trabalho com os jogadores, condição incomum nesta temporada para o treinador, já que o Leão é a equipe com mais jogos do País e raramente consegue ter um intervalo grande entre os confrontos.



Vojvoda completará 250 jogos pelo Fortaleza

Principal figura no recorte de quatro anos que destaca o Fortaleza como a quarta melhor equipe do país no Brasileirão de pontos corridos, Vojvoda completará, no duelo contra o Cruzeiro, 250 jogos à frente do Tricolor.

Em 2024, o comandante argentino assumiu o posto de treinador com o maior número de jogos da história do Leão, ultrapassando Moésio Gomes – que fez 232 partidas pela equipe cearense — no final de maio, no duelo contra o Sportivo Trinidense-PAR, em duelo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.



Com Mateus Moura