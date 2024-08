Rafael Macedo perde bronze por decisão polêmica, e judô termina dia sem medalha

Foto: LUIZA MORAES/COB Rafael Macedo acumulou punições e foi desclassificado

O judô brasileiro fechou o terceiro dia seguido sem subir ao pódio dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Desde o último domingo, 28, quando Willian Lima e Larissa Pimenta se tornaram medalhistas levando prata e bronze, respectivamente, os atletas da modalidade só bateram na trave.

Ontem, Rafael Macedo, da categoria até 90kg, chegou perto de conquistar um bronze, mas foi desclassificado em luta pela medalha contra o anfitrião francês Maxime-Gaël Ngayap Hambou, 38º do ranking mundial.

Os dois competidores estavam pendurados na luta, cada um com duas punições. O judoca brasileiro ia melhor e quase conseguiu, em duas oportunidades, derrubar o adversário e pontuar um wazari.

No entanto, em meio a uma luta de solo, o árbitro interrompeu o combate e deu mais uma punição a Macedo, sem sinalizar o motivo de sua decisão. Com o terceiro shido, Rafael foi desclassificado e se despede da competição individual mais uma vez sem subir ao pódio.

Ao fim da luta, o técnico da seleção brasileira masculina, Kiko Pereira, questionou a determinação do juiz. O atleta, porém, optou por não discutir o resultado do combate.

"Segunda vez que tenho a oportunidade de disputar uma Olimpíada, um sonho estar aqui. Foi um dia muito bom, poderia ter terminado com medalha, mas infelizmente acabou não acontecendo. Faz parte. A decisão foi essa e eu acredito que é a correta", comentou o judoca.

A punição repentina causou a indignação do público, que assistia ao atleta brasileiro em vantagem na luta. O shido teria supostamente sido dado por conta de um tipo de pegada que é proibida no judô: quando um atleta coloca os dedos por dentro da manga do judogui do adversário. Mas isso não foi indicado pelo árbitro, que deve sinalizar com as mãos o motivo de cada advertência.

Conformado, Rafael Macedo ainda ressaltou o bom ciclo de preparação para garantir que continuará em busca da tão sonhada medalha. "Tem a superação do dia a dia, treinamento, e as experiências positivas e negativas em competições, fazem parte do crescimento. Foi um dia muito bom, tirando o final agora. É motivação para continuar", ressaltou.