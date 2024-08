Ceará mira zagueiro e dois atacantes como reforços para a sequência da Série B

Foto: Paulo Pinto/Saopaulofc.net Erick se transferiu para o São Paulo no início do ano

Em meio à preparação para o duelo contra o Guarani, marcado para a próxima terça-feira, 6, às 21 horas, na Arena Castelão, o Ceará segue atento ao mercado da bola para reforçar o elenco visando a continuidade da Série B.

Após a abertura da janela de transferências, no último dia 10 de julho, a diretoria do Vovô anunciou o volante Andrey, emprestado pelo Coritiba, e o ponta-direita Lucas Rian, ex-Confiança. Os atletas chegaram para substituir Guilherme Castilho e Janderson, cedidos a Juventude e Atlético-GO, respectivamente.

A ideia é que, nos próximos dias, o Alvinegro anuncie entre dois a três reforços. A prioridade é a contratação de um zagueiro e de até dois atacantes, sendo um para o lado esquerdo e outro para o direito.

"Estamos buscando mais duas ou três peças, não vou falar posição. A gente está procurando escolher bem no mercado para esses jogadores virem para dar resultado junto com a nossa equipe, que já é bem qualificada. Mas a gente está realmente precisando de duas ou três peças e deve estar anunciando nos próximos dias", afirmou o presidente João Paulo Silva ao O POVO, na última terça-feira, 30.

Para reforçar o sistema defensivo, a equipe cearense iniciou negociações com o Bahia pelo retorno de Marcos Victor. A conversa, porém, esfriou e o Vovô mudou o alvo. No mercado, tem alguns nomes avaliados internamente pelo Departamento Integrado de Mercado e Análise Sistemática (Dimas), como o ex-lateral-direito do Palmeiras, Fabiano, que estava no Aris, da Grécia, e o zagueiro Caetano, do Corinthians.

Fabiano teve vínculo com o Aris finalizado após três temporadas. No clube grego, disputou 112 partidas, com nove gols marcados e uma assistência. Aos 32 anos, o defensor acumula passagens por Chapecoense, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional, Boa Vista–POR e Denizlispor–SUI.

Há também o interesse do Ceará em ter Caetano até o final da Série B. O atleta, de 25 anos, tem baixa minutagem em 2024 no Corinthians, com apenas 13 partidas disputadas, correspondendo a 917 minutos em campo, de acordo com o site oGol. Revelado pelo Timão, atuou emprestado em cinco equipes: Oeste, Coritiba, São Caetano, CRB e Goiás.

No ataque, o Vovô segue buscando a contratação de atacantes de lado. Destaque do Alvinegro em 2023, Erick estava no radar do clube e demonstrou interesse em retornar para disputar a Série B. Porém, conforme apurou O POVO, o São Paulo não tem interesse em liberá-lo.

Outro atleta que tem situação travada é o ponta-esquerda Talisson, do RB Bragantino. A equipe paulista está definindo o futuro do atleta, para saber se o mantém no elenco ou negocia com outro clube.