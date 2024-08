Léo Condé passa por cirurgia e não poderá comandar o Ceará por 10 dias

Foto: Gledson Jorge / Ceará SC Léo Condé fica fora de combate por dez dias

O Ceará não poderá contar com o técnico Léo Condé à beira do campo pelos próximos dez dias. O comandante alvinegro foi submetido a uma pequena intervenção cirúrgica no intestino na manhã de ontem, em Fortaleza. A informação foi divulgada pela assessoria do clube.

Em nota, o Vovô comunicou que o treinador já recebeu alta médica e iniciará o processo de recuperação na sua residência. No período, ele contará com cuidados do departamento médico do Alvinegro. "O Ceará deseja uma recuperação tranquila ao técnico", disse a equipe de Porangabuçu.

Portanto, diante do Guarani, na próxima terça-feira, 6, às 21 horas, no Castelão, pela 19ª rodada da Série B, o time de Porangabuçu será comandado pelos auxiliares Anderson Batatais e Renatinho Negrão, contando com auxílio remoto de Condé.

Naturalmente, as atividades também já têm os assistentes à frente dos trabalhos. Auxiliar fixo do clube, Batatais comandou o Ceará na vitória por 4 a 2 sobre o Ituano, no dia 29 de junho, entre a saída de Vagner Mancini e a chegada de Léo Condé.

O retorno do comandante à beira do campo deverá acontecer no embate contra o Goiás, no dia 12, fora de casa.

No Vovô desde o início de julho, o técnico acumula cinco jogos à frente do Alvinegro. No recorte, são duas vitórias, duas derrotas e um empate. Com ele, o Ceará subiu na tabela de classificação e atualmente ocupa a sétima posição.