Medina vence Chumbinho em duelo brasileiro e vai às semifinais do surfe masculino

Foto: Jerome BROUILLET / AFP Gabriel Medina venceu duelo brasileiro e avançou para semifinal do surfe na Olimpíada

Num duelo brasileiro das quartas de final do surfe masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ontem, Gabriel Medina venceu João Chianca, o "Chumbinho", em Teahupo'o, na Polinésia Francesa, e avançou às semifinais.

Um dos grandes favoritos ao ouro, Medina obteve uma pontuação final de 14.77, contra 9.33 de Chumbinho.

"Fico feliz só de entrar na água aqui. Hoje (quinta-feira) foi uma bateria importante, contra o João, que é meu amigão, a gente tem feito tudo junto, mas teve que se enfrentar. Fico feliz de estar na semifinal", disse o vencedor ao Sportv.

O tricampeão da WSL começou a bateria melhor que o adversário ao encaixar duas ondas com notas 6.67 e 8.10, ficando em vantagem até o fim da prova. Chumbinho tentou reagir, mas as ondas não colaboraram.

"Hoje foi um dia difícil de competição, o mar não está fácil. Consegui uma nota alta, mas está superdifícil de competir. É mais um dia de sobrevivência, sempre tem um dia assim durante uma competição e acho que foi hoje. Agora acho que, daqui para frente, vai dar umas ondas melhores", projetou Medina.

Na próxima fase, Gabriel Medina vai enfrentar o australiano Jack Robinson, que eliminou o compatriota Ethan Ewing no último duelo de quartas de final do dia no surfe masculino. As semifinais estão marcadas para amanhã.

"Teahupo'o tem que estar preparado para qualquer situação, porque muda muito, é muito exposto. Hoje a gente lidou com vento, com tamanho (das ondas) também, que diminuiu bastante, mas acho que a próxima, provavelmente sábado, a previsão está bem boa para as ondas. Acredito que vai dar uma melhorada", finalizou o surfista brasileiro.