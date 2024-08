Atlético-CE e Iguatu têm jogos decisivos da segunda fase da Série D

Foto: João Marcos Lima/AD Iguatu Azulão e Águia buscam avançar na Quarta Divisão

Representantes cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro, Atlético-CE e Iguatu entram em campo neste fim de semana para os jogos de volta da segunda fase da competição. Caso se classifiquem, os times avançarão às oitavas de final, seguindo na briga pelo acesso à Terceira Divisão.



No primeiro confronto dos alencarinos nesta etapa, ocorrido no último dia 21 de julho, somente o Atlético-CE largou com vantagem, ao vencer o Itabaiana-SE por 1 a 0. O Iguatu, por sua vez, ficou em empate sem gols diante da Jacuipense-BA.

Após ter vencido o primeiro duelo no Domingão, em Horizonte, com gol de Ari, artilheiro da Série D, a Águia da Precabura terá o desafio de manter a vantagem sobre os sergipanos fora de casa — o empate é suficiente para avançar de fase.

Classificado como líder do grupo A4, o Itabaiana soma 76,2% de aproveitamento como mandante na competição. As equipes se enfrentam amanhã, às 16 horas, no Barretão, em Lagarto (SE). A equipe que avançar enfrentará Porto Velho-RO ou River-PI nas oitavas.

O Iguatu, precisando garantir uma vitória para avançar às oitavas de final, terá a vantagem de fazer o duelo decisivo contra os baianos em casa, no estádio Morenão. O clube cearense tem ainda o trunfo de não ter sido vencido em seus domínios nesta Série D.

O Azulão do Centro-Sul recebe a Jacuipense hoje, às 16 horas. O vencedor do duelo terá pela frente Maranhão ou Manaus na próxima etapa da Quarta Divisão.