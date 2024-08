Castilho deixa o Juventude sem jogar e será emprestado pelo Ceará a clube mexicano

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Guilherme Castilho está próximo de assinar contrato por empréstimo com Juarez, do México

Emprestado pelo Ceará ao Juventude no mês passado, Guilherme Castilho já se despediu dos companheiros no clube gaúcho e seguirá para outro continente. O Vovô está negociando uma nova cessão temporária envolvendo o meio-campista, desta vez com o Juárez, do México, até o final deste ano e com opção de compra fixada, conforme apurou O POVO.

Cedido por empréstimo ao Juventude para a sequência da Série A, Castilho chegou ao Papo com aval do então técnico Roger Machado, porém, após a saída do treinador para o Internacional e com a chegada de Jair Ventura, não será utilizado.

No Juárez, o meia disputará a primeira divisão nacional e será comandado pelo brasileiro Maurício Barbieri (ex-Vasco e RB Bragantino). Vale ressaltar que o Ceará receberá uma compensação financeira pelo empréstimo, mas o valor será revelado apenas após a conclusão da negociação.

Castilho tem vínculo com o Ceará até junho de 2027. A chegada do meia a Porangabuçu aconteceu em 2022, após o Vovô desembolsar R$ 9,6 milhões para comprá-lo do Atlético-MG. Naquele momento, o jogador se tornou a contratação mais cara do futebol cearense.

A nova passagem pelo Juventude — clube que havia atuado em 2021 — foi curta. Guilherme Castilho sequer entrou em campo pelo Jaconero desta vez. Já pelo Alvinegro neste ano, o meia oscilou entre titularidade e banco de reservas e não conseguiu se firmar: foram 27 partidas, dois tentos anotados e cinco assistências.

Ao todo, atuou em 87 jogos com a camisa alvinegra, marcou 14 gols e contribuiu com sete assistências. Além do Nordestão de 2023, foi campeão cearense de 2024.

Com participação de Mateus Moura