Tinga será o 1º da história com 200 jogos pelo Fortaleza em Campeonato Brasileiro

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Tinga é o capitão do Tricolor

Ídolo, capitão e um dos maiores símbolos da ascensão do Fortaleza no cenário nacional do futebol, Tinga está próximo de alcançar mais uma importante marca pelo clube.

Na próxima vez que entrar em campo, o lateral-direito se tornará o primeiro atleta da história do Leão do Pici a ter 200 jogos em Campeonatos Brasileiros — considerando todas as divisões. O dado é do jornalista e pesquisador Luca Laprovitera.

Atualmente, Tinga possui 199 partidas pelo Fortaleza entre Séries C, B e A. O emblemático feito pode acontecer na próxima segunda-feira, 5, caso o atleta se recupere do edema muscular que o tirou da partida contra o São Paulo e seja relacionado para o duelo diante do Cruzeiro, em Cariacica (ES).

No ranking, quem figura logo atrás de Tinga é o volante Dude, que encerrou a carreira com 188 jogos pelo Tricolor em Campeonatos Brasileiros. O ex-atleta defendeu as cores do Leão por mais de oito temporadas. Erandir (174), Felipe (171), Ronaldo Angelim (161) e Romarinho (148) também aparecem com destaque na lista.

A trajetória de Tinga em Campeonatos Brasileiros atuando pelo Leão começou em 2015, temporada que marcou sua estreia no clube. Naquele ano, disputou 14 jogos na campanha da Série C, mas não conseguiu obter êxito com o acesso. Após ser emprestado para defender o Bahia (2016) e o Juventude (2017), retornou ao Pici já com o Tricolor na Série B, em 2018.

Naquele ano, participou de 32 partidas na Segundona e se sagrou campeão nacional. De 2019 em diante, Tinga se firmou na elite nacional junto ao Fortaleza, período em que totaliza 153 partidas: 23 em 2019; 28 em 2020; 36 em 2021; 17 em 2022; 31 em 2023; e 18 em 2024.

Neste período de disputa na Primeira Divisão, Tinga foi responsável por sete gols e nove assistências. Na Série B, balançou as redes duas vezes, além de ceder um passe que resultou em tento. Na Série C, o lateral contribuiu com um gol. Ao todo, são dez gols e dez assistências pelo Fortaleza em Campeonatos Brasileiros.

Em 2024, Tinga ultrapassou a marca de 300 partidas pelo Leão do Pici, considerando todas as competições. Em seu currículo como atleta do Tricolor, carrega um título da Série B (2018), três da Copa do Nordeste (2019, 2022 e 2024) e seis estaduais (2015, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), além de feitos históricos, como quarta colocação na Série A, classificação à Libertadores e final da Sul-Americana.

Aos 30 anos de idade, o Tinga é titular absoluto e homem de confiança de Vojvoda. Na era do treinador argentino no Fortaleza, o capitão tricolor se adaptou aos diferentes modelos de jogo e transitou por diferentes funções em campo.

No Brasileiro deste ano, só ficou de fora de uma partida, por questões físicas. Em todos outros duelos, à exceção da estreia — quando entrou no segundo tempo —, o lateral iniciou entre os 11 principais e permaneceu em campo por pelo menos 90 minutos.

Os 20 atletas com mais jogos pelo Fortaleza em Campeonatos Brasileiros:



Tinga - 199 jogos

Dude - 188 jogos

Erandir - 174 jogos

Felipe - 171 jogos

Ronaldo Angelim - 161 jogos

Romarinho - 148 jogos

Lulinha - 136 jogos

Clodoaldo - 126 jogos

Osvaldo - 123 jogos

Bruno Melo - 114 jogos

Titi - 112 jogos

Rôner - 110 jogos

Yago Pikachu - 102 jogos

Chiquinho - 101 jogos

Rinaldo - 100 jogos

Sérgio Maranguape - 98 jogos

Mazinho Lima - 97 jogos

Lucinho - 96 jogos

Marcelo Boeck - 95 jogos

Finazzi - 90 jogos

Fonte: Luca Laprovitera