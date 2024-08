"Todo esforço terá a recompensa", diz Mugni sobre briga do Ceará pelo acesso

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 01-08-2024: Entrevista com o jogador de Ceará, Lucas Mugni. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

O Ceará só depende de si para alcançar as metas estipuladas pelo técnico Léo Condé há quatro rodadas: encerrar o primeiro turno da Série B no G-10 e com mais de 27 pontos. Por isso, o duelo diante do Guarani, marcado para a próxima terça-feira, 6, às 21 horas, na Arena Castelão, é considerado decisivo para as pretensões do Alvinegro na competição nacional.

Em entrevista exclusiva ao O POVO, o meio-campista Lucas Mugni comentou a importância de conquistar o triunfo. Em caso de vitória sobre o Bugre e uma combinação de resultados, envolvendo Mirassol, Vila Nova, América-MG e Sport, o Vovô pode finalizar o primeiro turno no G-4.

“É mais uma linda oportunidade (de vencer). Temos que tentar fazer o melhor. Esquecer o G-4. Queremos nos manter aí, beleza, mas temos que somar os três pontos. Se conseguirmos fazer isso jogo a jogo, no final, acabaremos no G-4”, disse o camisa 10.

A equipe cearense esteve na zona de acesso da Série B em apenas uma oportunidade desde o rebaixamento. Na oitava rodada da atual edição, após vencer o Coritiba, o Vovô ocupou a quarta colocação.

Atualmente na sétima posição, com 26 pontos, estando a três do G-4, o Alvinegro tem 21,2% de chances de subir para a elite do Brasileirão, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“Obviamente temos esse pensamento positivo. Estamos trabalhando para isso (alcançar o G-4). Quando falamos (sobre o acesso), lembramos cada dia que todo esforço terá a recompensa. Seremos premiados, só que temos que continuar nos esforçando", alertou o argentino.

"Temos muitas chances, pelo que vejo, porque passamos por um momento muito ruim e, mesmo assim, conseguimos reverter essa situação, conseguíamos fazer gols, levamos também, mas criávamos, não éramos um time passivo”, avaliou.

O duelo contra o Guarani marca o encerramento do primeiro turno para o Ceará. Em agosto, a equipe terá cinco confrontos, sendo três em casa e dois foras. O momento é o ideal para conseguir construir o acesso à Série A.

“Vejo uma Série B muito mais difícil que outros anos, pela capacidade de todos os times. Tem alguns que estão fazendo uma campanha melhor, mas (o acesso) vai ser para o time que mais trabalha para se manter nesse nível. Vão ter muitos times oscilando e não temos que passar por isso. A partir de agora, é sempre pontuar. Isso, no final do ano, vamos comemorar bastante", projetou Mugni.

"Sinceramente, vejo que temos muitas chances, mas não vai ser fácil. Isso de falar que vamos conseguir o acesso é bom porque, no momento de dificuldade, só vamos desistir quando terminar o campeonato. O único momento que vamos relaxar será quando conseguirmos o acesso”, completou o meio-campista.