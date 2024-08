Brasil vence França e está nas semifinais do futebol feminino em Paris-2024

Foto: Romain Perroucheau/AFP Gabi Portilho marcou o gol do triunfo do Brasil diante da França nas Olimpíadas de Paris-2024 pelas Olimpíadas de Paris-2024.

Em um torneio como os Jogos Olímpicos, os enredos são marcados pela superação das próprias limitações em busca de um lugar entre os três melhores do mundo. Foi dentro dessa narrativa que, no último sábado, 3, o Brasil conquistou a classificação para as semifinais do futebol feminino de Paris-2024.

Superando os resultados ruins da fase de grupos, na qual somou apenas uma vitória em três jogos, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias venceu a França por 1 a 0 no estádio La Beaujoire. O embate foi marcado não somente pelo tento e a boa atuação de Gabi Portilho, mas também pelas grandes defesas, incluindo de um pênalti, da goleira Lorena. Isso sem falar nos infinitos acréscimos dados pela árbitra.

As boas atuações individuais colocaram o time verde e amarelo na próxima fase da competição, onde um velho oponente voltará a aparecer. O Brasil irá enfrentar a Espanha na próxima terça-feira, 6, às 16 horas, no estádio Velódrome, com a esperança de ter aprendido com os próprios erros nas quatro primeiras partidas jogadas.

No embate recente, como era de se esperar, a França, anfitriã e com maioria nas arquibancadas, teve o domínio do jogo desde os minutos iniciais, com grande posse de bola e criando as melhores oportunidades de gol. O Brasil trabalhava essencialmente nos contra-ataques, mas tentava fazer diferente das outras partidas, quando a força ofensiva da equipe era quase nula.

Nos primeiros minutos, o time comandado por Arthur Elias conseguiu duas chegadas ao ataque, aos cinco e sete minutos, mas nenhuma grande finalização foi feita. Deste modo, a primeira grande oportunidade de abrir o marcador acabou sendo da França.

Logo aos 10 minutos, após uma falta de Tarciane em Cascarino dentro da grande área, a arbitragem sinalizou pênalti para as francesas. Cinco minutos depois, após verificação do VAR, a camisa 7 Karchaoui mandou a cobrança de maneira rasteira no lado direito da goleira Lorena, que conseguiu defender o chute.

O time comandado por Renard ainda colocou uma bola na trave após uma finalização de cabeça de Griedge aos 39 minutos, mas as equipes foram para o intervalo sem mexer no marcador.

No início da segunda etapa, o Brasil entrou em campo de maneira mais ousada, indo mais ao ataque, ainda que o predomínio tenha sido mantido com a França. Aos 17 minutos, o time criou uma boa oportunidade de gol com uma rápida chegada que terminou em finalização da Gabi Portilho para fora. A camisa 18 não desperdiçou, no entanto, a segunda grande chance que teve.

Aos 37 minutos, sem marcação, ela decretou a vitória e a classificação brasileira com uma finalização sem chances de defesa para a goleira Picaud.

Nos minutos finais da partida, a árbitra ainda assinalou 16 minutos de acréscimo, ainda que o embate não tenha sido marcado por grandes interrupções. Apesar da pressão francesa nos minutos finais, nenhuma finalização foi párea para a goleira Lorena, que assegurou o triunfo brasileiro nas últimas jogadas até o apito final.

FICHA TÉCNICA

França

Picaud; De Almeida (Dali), MBock, Renard, Bacha; Toletti (Le Sommer), Karchaoui, Geyoro; Cascarino, Baltimore (Diani) e Katoto. Téc: Hervé Renard.

Brasil

Lorena; Yasmin, Thais (Lauren), Tarciane e Rafaelle (Tamires); Gabi Portilho, Duda Sampaio (Angelina), Ana Vitória; Jheniffer (Ludmila), Gabi Nunes (Kerolin) e Adriana Silva. Téc: Arthur Elias.

Local: Estádio La Beaujoire, em Nantes, na França

Árbitra: Tori Penso (EUA)

Assistentes: Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (EUA)

Gols: Gabi Portilho (82'/2°T)

Cartões amarelos: Hervé Renard, Katoto, Diani e Cascarino (FRA); Jheniffer, Tamires, Kerolin, G. Portilho e Angelina (BRA).