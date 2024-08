Judô brasileiro encerra participação em Paris com bronze por equipes

Foto: Jack Guez / AFP Rafaela Silva precisou vencer a mesma italiana duas vezes na decisão de terceiro lugar para o Brasil

A medalha inédita do judô por equipes — categoria disputada desde os Jogos de Tóquio — marca o melhor desempenho da delegação brasileira em uma modalidade, superando a Olimpíada de Londres-2012. Com um ouro (Beatriz Souza), uma prata (Willian Lima) e dois bronzes (Larissa Pimenta e disputa por equipes), a modalidade se despede de Paris com quatro pódios.

Com o desempenho em Paris, o Brasil chega também a 28 pódios da categoria desde Munique-1972, quando Chiaki Ishii conquistou a primeira medalha para o País. Nenhum outro esporte rendeu tantas vitórias ao Brasil.

O principal destaque da seleção verde e amarela na conquista do bronze na Arena do Campo de Marte foi a lutadora Rafaela Silva.

Depois de vencer duas lutas, sendo uma a que garantiu o pódio para o País, a experiente judoca falou sobre sua redenção após ter perdido a disputa individual por uma decisão polêmica da arbitragem e revelou que torceu para ser sorteada e voltar ao tatame na luta final.

"Saí bem chateada na disputa individual. Depois que perdi, a única coisa que pude fazer foi impulsionar meus companheiros de time. A gente sabia quão especial seria ganhar essa medalha. Eu sabia da minha importância para a seleção", citou Rafaela.

A oitava medalha nacional nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, conquistada ontem, veio após vitória por 4 a 3 no desempate com a Itália.

A equipe brasileira foi para o confronto com Rafael Macedo (até 90kg), Beatriz Souza (acima de 70kg), Leonardo Gonçalves (acima de 90kg), Rafaela Silva (até 57kg), Willian Lima (até 73kg) e Ketleyn Quadros (até 70kg).

Eles lutaram respectivamente com Christian Parlati, Asya Tavano, Gennaro Pirelli, Veronica Toniolo, Manuel Lombrado e Savita Russo.

Macedo venceu com ippon no golden score. Bia finalizou com dois waza-ari. Gonçalves teve luca equilibrada, mas perdeu. Já Rafa, dominou com dois waza-ari.

Na quarta luta Willian Freitas levou um ippon no fim. Primeira mulher medalhista olímpica no judô, Ketleyn Quadros ficou a 26 segundos da vitória, mas levou a virada.

Foi então que um sorteio definiu a revanche entre Rafaela Silva e Veronica Toniolo. Durou segundos até a festa.

O ouro da categoria ficou novamente com a França, que venceu o Japão também no desempate — o agora tetracampeão olímpico Teddy Rinner venceu duas vezes.

O outro bronze ficou com a Coreia do Sul, que também no desempate derrubou a Alemanha — algoz do Brasil nas quartas de final.

Além da vitória sobre Itália e derrota para Alemanha, o Brasil eliminou o Cazaquistão, nas oitavas de final, e Sérvia, na repescagem. (com Agência Estado)