Presidente do Ceará promete contratações, mas ressalta cautela

Foto: Marcelo Vidal/Ceará SC João Paulo Silva, presidente do Ceará

Presidente do Ceará, João Paulo Silva foi o convidado do programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na tarde de ontem. Na oportunidade, o mandatário foi questionado se o clube segue ativo no mercado da bola para reforçar a equipe para a continuidade da Série B.

Em sua resposta, o dirigente confirmou que o Vovô segue monitorando jogadores, mas afirmou que é preciso ser inteligente para contratar atletas que agreguem dentro e fora das quatro linhas, visando o bem-estar do elenco.

"A gente está buscando, mas nosso grupo está muito fechado. Conversamos com os atletas e pegamos o feedback que eles estão muito unidos. Temos que ter inteligência de trazer um jogador que ajude dentro e fora de campo. É óbvio que precisamos de alguns reforços, já contratamos dois bons jogadores e seguimos monitorando. Garanto ao torcedor que vamos trazer algumas peças", comentou.

Em seguida, João Paulo ainda comentou sobre as especulações envolvendo as possíveis chegadas do ponta Talisson, do Red Bull Bragantino, e dos zagueiros Caetano e Fabiano.

"Talisson é um jogador muito interessante, falamos com ele, mas o Red Bull ainda não se definiu em relação à liberação do atleta ou não. Já Fabiano e Caetano são dois bons atletas, mas não são nomes especulados internamente. Estamos buscando outras opções que a gente espera fechar nos próximos dias", disse.

Ao fim, ele ainda confirmou o interesse do Ceará em repatriar o zagueiro Marcos Victor, que está no Bahia. A informação foi dada inicialmente pelo O POVO em julho. Conforme apuração, o Vovô tem um acerto verbal com o jogador para um empréstimo até o fim da Série B.

"Temos interesse, sim. É um jogador que saiu da nossa base. O Bahia ainda não definiu, mas ainda tenho a expectativa que ele possa vir para nos ajudar nessa temporada." (João Pedro Oliveira / Especial para O POVO)