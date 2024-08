Voo para a história: Rebeca Andrade é prata no salto

Foto: Lionel Bonaventure/AFP A brasileira Rebeca Andrade (prata), as norte-americana Simone Biles (ouro) Jade Carey (bronze) posam durante a cerimônia do pódio do salto feminino da ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, na Bercy Arena, em Paris, em 3 de agosto de 2024

Se fosse humanamente possível, a brasileira Rebeca Andrade já teria dois ouros nas Olimpíadas de Paris-2024. Contudo, a norte-americana Simone Biles faz piruetas que nenhuma outra mulher ousa tentar e, na base da dificuldade de execução, acumula conquistas.

Mas, talvez, seja ela quem melhor possa dimensionar a capacidade de Rebeca Andrade. Afinal, ela nunca teve uma rival que a forçasse tanto a ser sempre perfeita. "Eu não quero competir com a Rebeca mais, estou cansada. Ela está muito perto, nunca tive uma atleta tão perto de mim, tive que fazer o meu melhor. Estou empolgada e orgulhosa de competir com ela", dimensionou a candidata a melhor da história após bater por muito pouco a maior medalhista olímpica da história do Brasil.

Ontem, na Arena Bercy, a diferença na nota das duas na final do salto foi de 0,334 ponto. Medalha de bronze, a norte-americana Jade Casey estava 0,5 ponto atrás de Rebeca. Para vencer, Biles precisou caprichar no Biles II — salto de maior nota de dificuldade da modalidade e que só a própria heputacampeã olímpica é capaz de realizar —, com execução de nota maior que 9.

A disputa era uma das mais esperadas dos Jogos Olímpicos e era aquela em que Rebeca tinha maior possibilidade de ouro. Porém, o título só viria com dois 10 em execução. Algo que nem Biles consegue.

As demais eram coadjuvantes, caíssem ou cravassem cada salto. Rebeca era a atual campeã da prova na qual as duas são especialistas. Teve uma chance de ouro após Biles desistir da Olimpíada de Tóquio-2020, quando a pressão psicológica a impediu de competir. Na Rio-2016, esta prova deu um dos quatro primeiros ouros da agora heptacampeã.

Apesar de ter abreviado a participação olímpica em Tóquio, Biles tem sete ouros. Só é menos do que a soviética Larisa Latynina, dona de 9 títulos e 18 medalhas nos anos 1950 e 1960. Biles tem 7 ouros, 1 prata e 2 bronzes. E ainda assim, precisa suar para vencer Rebeca, dona de 1 ouro, 3 pratas e 1 bronze.

As duas são favoritas na segunda-feira, 5, na final do solo, que encerra o programa olímpico da ginástica artística feminina. Biles acima de Rebeca, que fica acima de todas as demais. Ambas têm chances ainda na trave de equilíbrio, no mesmo dia.