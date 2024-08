Brasil vence Polônia e termina como líder do Grupo B no vôlei feminino

Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP Abraço das jogadores do Brasil

Com o incentivo da medalhista Rayssa Leal na torcida, a seleção brasileira feminina de vôlei cumpriu o seu objetivo neste domingo, 4, nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A equipe do técnico José Roberto Guimarães derrotou a Polônia por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 38/36 e 25/14, venceu seus três compromissos na fase de classificação, e terminou esta etapa como líder do Grupo B.

Na próxima fase da competição, o Brasil entra em quadra com total favoritismo. O time brasileiro, que terminou em primeiro na classificação geral, enfrenta a República Dominicana pelas quartas de final do torneio.

Com 100% de aproveitamento no torneio olímpico (venceu Quênia na estreia e depois superou o Japão), a seleção brasileira feminina de vôlei entrou na quadra disposta a derrotar as polonesas a fim de encerrar a fase de classificação como primeira colocada do Grupo B. Do outro lado, também vindo de duas vitórias, a Polônia chegou embalada pela boa campanha na briga pela liderança da chave.

Após uma vitória tranquila no primeiro set, a segunda parcial teve contornos dramáticos. A Polônia tirou uma desvantagem de cinco pontos e igualou o marcador em 25 a 25. O Brasil só definiu a segunda parcial em seu 11º set point em um ataque de Gabi. No terceiro set, com os nervos sob controle, o time de José Roberto Guimarães voltou a superar seu adversário fechando essa etapa do torneio sem perder nenhum set.

Brasil e República Dominicana se enfrentam na terça-feira, 6, às 8 horas. Se passar, o time nacional encara as vencedoras entre EUA e Polônia. As demais quartas e final reúnem Itália x Sérvia e China x Turquia.

Dono de dois ouros olímpicos (Pequim-2008 e Londres-2012), o Brasil é o atual vice-campeão do torneio. A seleção tem, ao todo, cinco medalhas (2 ouros, 1 prata, 2 bronzes).