Djokovic vence Alcaraz e conquista ouro olímpico e completa "Golden Slam"

Foto: CARL DE SOUZA / AFP O sérvio Novak Djokovic comemora com a medalha de ouro

O sérvio Novak Djokovic conquistou pela primeira vez na carreira a medalha de ouro do tênis olímpico, ao vencer o espanhol Carlos Alcaraz em uma final eletrizante neste domingo, 4, em Paris.



Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 7-6 (7/2), em duas horas e 51 minutos na quadra Philippe Chatrier de Roland Garros.

O sérvio de 37 anos, campeão de 24 Grand Slams, consegue depois de quase duas décadas o único grande título que faltava em seu currículo: a medalha de ouro olímpica.

Após um jogo intenso e do mais alto nível, "Nole" não escondeu a emoção ao conseguir a tão sonhada conquista. Por sua vez, Alcaraz chorou pela derrota, apesar de dar à Espanha uma medalha de prata.

"Foi uma batalha incrível. Estou em choque", disse o sérvio minutos depois do fim da partida.

Antes, sem conseguir conter as lágrimas, Alcaraz lamentou: "É complicado, nós lutamos", mas é "muito duro" perder desta maneira. Com mais calma, durante a coletiva de imprensa, o espanhol disse que sentiu uma "pressão diferente" por jogar pela Espanha.

Num dia ensolarado em Paris, a quadra Philippe Chatrier foi o cenário da grande final do tênis olímpico entre Djokovic, atual número 2 do mundo e maior vencedor do Grand Slam com 24 títulos, e o jovem Alcaraz, número 3 e campeão de Roland Garros e Wimbledon na temporada. Era a revanche da decisão de Wimbledon, em que, com certa facilidade, o espanhol conquistou o bicampeonato.

No saibro de Roland Garros, cada ponto correspondeu às expectativas, com ambos dando seus melhores golpes e salvando oportunidades de quebra no primeiro set até o placar ficar em 4-4. Bolas impossíveis de Djokovic, devoluções de Alcaraz mais difíceis ainda de explicar e games intermináveis. No primeiro tie break, o sérvio usou toda sua experiência no saque para fechar a parcial e ficar mais perto do ouro.

Alcaraz sentiu o impacto da derrota no primeiro set e se mostrou inseguro no início do segundo. Nole, que passou por cirurgia no joelho direito em junho, confirmou que foi a Paris para competir de igual para igual e não como na final de Wimbledon.

"Djokovic e este tipo de jogos fazem eu exigir de mim mesmo que eu queira melhorar, queira seguir crescendo (…) Fico feliz por termos estas batalhas", disse Alcaraz, quando a decepção da derrota havia diminuído.

No encerramento do segundo set, Alcaraz mostrou garra e um excelente tênis para abrir 6-5, mas Djokovic tinha outros planos e segurou mais uma vez o saque para selar a vitória em um novo tie break.

O pódio individual masculino foi completado pelo italiano Lorenzo Musetti. Djoko tem agora um ouro e um bronze em simples nas Olimpíadas, além de 10 títulos do Aberto da Austrália, 3 de Roland Garros, 7 de Wimbledon e 4 do US Open. Foi o segundo ouro da Sérvia em Paris-2024.