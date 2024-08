Ferroviário recebe o Sampaio Corrêa em confronto direto para fugir do Z-4 da Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Ciel marcou segundo gol do Ferroviário diante do São José

Enfrentando uma fase ruim na Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário enfrenta o Sampaio Corrêa-MA nesta segunda-feira, 5, no Estádio Presidente Vargas, em jogo da 16ª rodada da competição nacional. A bola vai rolar às 19 horas.

No duelo, a missão da equipe coral é clara: vencer a qualquer custo. Penúltimo colocado na tabela de classificação com 13 pontos, o Tubarão da Barra precisa triunfar se quiser se livrar do rebaixamento ao final do certame.

Para isso, o time terá de encerrar um jejum de seis partidas sem vitória na Terceirona. O último resultado positivo dos comandados de Paulinho Kobayashi ocorreu em 19 de junho, quando superou o São José-RS por 3 a 0, dentro de casa. Desde então, foram seis duelos, com três empates (Ferroviária, Confiança e CSA) e três derrotas (Remo, Volta Redonda e Ypiranga).

O histórico recente também incomoda a diretoria, que promoveu a venda de ingressos promocionais para o jogo desta segunda. Na ação, bilhetes solidários estão sendo comercializados por R$ 10. Além disso, o sócio que fizer checkin para os setores azul ou laranja e apresentarem o comprovante antecipadamente na loja também ganham ingresso extra.



Adversário do Tubarão, o Sampaio Corrêa também chega ao confronto pressionado. Estando uma posição acima do Ferrão, no décimo oitavo lugar, o time maranhense soma 14 pontos e acumula dois jogos sem vencer na Série C.

Em campo, o Ferroviário terá os retornos de Marciel e Igor Dutra, que voltam após cumprir suspensão diante do CSA. Já a Bolívia Querida também conta com voltas importantes: Thiago Rosa, recuperado de lesão, e Bruno Baio e Fábio Aguiar, liberados após cumprirem suspensão.