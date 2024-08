Fortaleza visita Cruzeiro em Cariacica (ES) por confronto direto pelo G4 da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Sem Lucero, Vojvoda deve contar com Renato Kayzer no comando de ataque

Após mais de uma semana livre, o Fortaleza retoma a rotina de jogos contra o Cruzeiro-MG, em duelo que acontece nesta segunda-feira, 5, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do time celeste ser o anfitrião, a Raposa vendeu o mando de campo e a partida será realizada no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, às 21 horas.

O jogo é de extrema importância para ambas equipes, já que se trata de um confronto direto por uma vaga no G-4 do Brasileirão. Isso porque Fortaleza e Cruzeiro chegaram para a disputa da rodada como quarto e quinto colocados, respectivamente — posições que não irão mudar independente de resultados paralelos. O Tricolor, com 36 pontos ganhos, tem apenas um a mais que o Cabuloso.

Se o confronto tiver vencedor, inclusive, tal time assume a terceira colocação e encosta nos líderes Botafogo-RJ e Flamengo-RJ. O Alvinegro está na ponta, com 43 pontos em 21 jogos, seguido do Rubro-Negro, com 40 em 20 confrontos. Fortaleza e Cruzeiro têm 19 partidas jogadas, cada.



Ou seja, o vencedor do embate garante a quarta posição, enquanto o empate favorece o Leão para manter-se no posto. Além da proximidade na tabela de classificação, os dois times também vivem momento semelhante na temporada, marcado por boas atuações e vitórias em sequência.

Pelo lado do Leão do Pici, são oito vitórias, dois empates e somente uma derrota nos últimos 11 jogos — é o melhor desempenho entre todos os times do torneio neste recorte. No período, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda venceu concorrentes diretos do topo da tabela, como Palmeiras-SP, Flamengo-RJ e São Paulo.

Já lado Celeste embalou de vez nas últimas seis rodadas, das quais venceu cinco jogos e perdeu um. O triunfo por 3 a 0 sobre o Botafogo — que era líder naquele momento —, fora de casa e repleto de autoridade, eleva ainda mais a confiança do Cruzeiro para a partida contra o Fortaleza.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

Do ponto de vista pessoal, a partida representará uma marca simbólica para o treinador argentino do Fortaleza, que completará 250 jogos à frente do comando do clube cearense. Neste ano, Vojvoda ultrapassou Moésio Gomes e tornou-se o técnico com mais partidas da história do Leão.

A partida, porém, vem com uma lista de dores considerável para Vojvoda. Para o jogo, o treinador não poderá contar com Lucero, que, contundido, nem viajou para o Espírito Santo. Além dele, Pochettino, Tinga, Machuca e Calebe seguem fora. O volante Hércules, suspenso, também é desfalque certo.

O treinador Fernando Seabra, do Cruzeiro, tem quatro dúvidas. Os meio-campistas Matheus Henrique e Lucas Romero, com desgaste muscular, fizeram atividades à parte do elenco nos últimos treinamentos. Já o volante Fabrizio Peralta e o atacante Rafa Silva estão em processo de transição.



O desfalque confirmado fica por conta de Gabriel Veron. O atacante está em tratamento no departamento médico e não terá condições de jogo hoje. Em contraponto, o técnico celeste terá o retorno de Zé Ivaldo, zagueiro titular do time.

Cruzeiro x Fortaleza: ficha técnica

Cruzeiro

4-3-3: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique (Lucas Silva) e Álvaro Barreal; Matheus Pereira, Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Téc: Fernando Seabra.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Pedro Augusto; Breno Lopes, Kayzer e Marinho. Téc: Vojvoda.

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Horário: 21 horas (de Brasília)

Data: segunda-feira, 5

Árbitro: Alex Stefano (RJ)

Assistentes: Alessandro Matos (BA) e Thiago Rosa (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (RJ)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Premiere