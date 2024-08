Ferroviário fica no 1 a 1 com o Sampaio Corrêa e segue no penúltimo lugar da Série C

Foto: Lenilson Santos/FAC Ferroviário ficou no empate com o Sampaio Corrêa pela Série C

No Estádio Presidente Vargas, o Ferroviário ficou no empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa-MA, na noite de ontem. Marcelinho, no primeiro tempo, abriu o placar para o Tubarão da Barra. João Felipe, na etapa final, marcou para o Tricolor do Maranhão. O duelo foi válido pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro.

O resultado não favoreceu em nada as duas equipes, em especial o time coral. O ponto conquistado ainda deixa o Ferrão na mesma posição, 19ª, agora com 14 pontos — dois de distância da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O escrete de Paulinho Kobayashi volta a campo no próximo sábado, 10, fora de casa, contra o Caxias-RS, às 19h30min, em Caxias do Sul.

O confronto de Tubarões no PV colocou frente a frente duas equipes em situações parecidas na tabela, ambas lutando contra o rebaixamento à Série D. O Ferrão, em pior condição, foi quem buscou chegar mais ao gol adversário.



Logo aos 7 minutos, Ciel mandou com perigo, mas não foi suficiente para balançar as redes maranhenses. Esse lance apenas mostrava o cenário: time coral com mais atitude, entretanto, faltando acertar o detalhe final.

A Bolívia Querida, por outro lado, demonstrava clara dificuldade em criar situações assustassem o goleiro Douglas Dias e via um Tubarão da Barra dominante, com mais posse e mais chances de gol.

Todo esse ímpeto viria a ter resultado efetivo. Aos 30 minutos, Nicholas cobrou escanteio, a bola ficou com Marcelinho, que se saiu da defesa do Sampaio e estufou a rede, encerrando o primeiro tempo em 1 a 0 para o Ferroviário.

Na volta do intervalo, o escrete coral por pouco não ampliou sua vantagem. Nicholas arriscou de fora da área, mas o goleiro Rafael Mariano evitou o segundo gol do Ferroviário na partida.

A essa altura, a postura do Sampaio Corrêa em campo era outra. Tanto é que, aos 13 minutos, veio o empate. Vitinho arriscou jogada individual, teve êxito e cruzou para João Felipe deixar tudo igual.