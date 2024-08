Fortaleza é eficiente, vence Cruzeiro fora de casa e assume 3ª posição da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Renato Kayzer anotou o gol da vitória tricolor

Com personalidade e eficiência, o Fortaleza derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, no confronto direto pelo G-4, ontem, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), e chegou à nona vitória nos últimos 12 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Tricolor soma agora 39 pontos, ultrapassa o Palmeiras e assume a terceira colocação na tabela.

Mesmo com diversos desfalques, dentre eles Lucero, artilheiro absoluto do Leão em 2024, e Pochettino, principal “garçom” da equipe, Vojvoda evidenciou, mais uma vez, uma de suas principais características no comando tricolor: a capacidade de transformar o elenco em algo coeso, com nível competitivo equiparado, independentemente dos titulares em campo.

Mudar peças do time, seja por vontade própria de Vojvoda, ou por obrigatoriedade — como o caso de ontem —, não causa tantos efeitos negativos como se costuma observar em outras equipes do futebol brasileiro. Diante do badalado Cruzeiro, com todos seus principais jogadores, o Tricolor do Pici fez uma partida equilibrada, de muita entrega tática e eficiência.

No primeiro tempo, embora mais focado no aspecto defensivo, o escrete cearense soube aproveitar as chances que teve no ataque e foi letal. Aos oito minutos, abriu o placar com Breno Lopes — este que vem se consolidando como um dos maiores destaques do time —, que aproveitou passe de Marinho e chutou cruzado no embate contra o goleiro Cássio.



A Raposa conseguiu reagir rápido, cerca de seis minutos depois. No lance, a defesa do Fortaleza se atrapalhou para afastar cruzamento, João Ricardo ainda fez grande defesa na primeira finalização celeste, feita por Barreal, mas o goleiro tricolor não evitou o chute colocado de Matheus Henrique no rebote.

O tento animou o Cabuloso. Os comandados de Fernando Seabra, mais intensos e propositivos, elevaram a linha de marcação e passaram a pressionar a saída de bola do Fortaleza — estratégia que surtiu efeito. Sem conseguir construir de forma organizada a partir de seu campo, o Leão perdeu o ímpeto. Mas, em contrapartida, também não cedeu grandes chances ao rival.

Vojvoda, então, agiu. Tirou Pedro Augusto e colocou Kervin Andrade aos 35 minutos. A mudança, que deu ao time mais alternativa ofensiva e melhor capacidade de articulação, pagou-se rapidamente. Foi dos pés do venezuelano que se desenhou a jogada do segundo gol do Leão, aos 41, anotado por Kayzer após cruzamento de Pacheco.

Na segunda etapa, o Fortaleza não deu qualquer espaço para o Cruzeiro sonhar em mudar o panorama do placar. Muito consciente nas ações defensivas, o Leão do Pici ditou o ritmo, controlou a Raposa e segurou mais uma vitória com autoridade no Brasileirão em uma campanha que vem sendo histórica.

Cruzeiro 1x2 Fortaleza



Cruzeiro

4-3-3: Cássio; William (Wesley Gasolina), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Vitinho), Matheus Henrique (Lucas Silva) e Barreal; Matheus Pereira, Lautaro Díaz (Arthur Gomes) e Kaio Jorge (Dinenno). Téc: Fernando Seabra

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Zé Welison), Lucas Sasha e Pedro Augusto (Kervin); Breno Lopes (Pedro Rocha), Kayzer (Moisés) e Marinho (Dudu). Téc: Vojvoda

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica/ES

Data: 5/8/2024

Árbitro: Alex Stefano/RJ

Assistentes: Alessandro Matos/BA e Thiago Rosa/RJ

Gols: 8min/1ºT - Breno Lopes e 41min/1ºT - Renato Kayzer (FOR); 14min/1ºT - Matheus Henrique (CRU)

Cartões amarelos: Dinenno, Lautaro Díaz e Zé Ivaldo (CRU); Marinho, Breno Lopes e Pikachu (FOR)