Ceará vence Guarani, encosta no G-4 e alcança meta no primeiro turno da Série B

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Artilheiro Erick Pulga anotou dois gols no triunfo alvinegro

O Ceará venceu o Guarani por 2 a 1, ontem à noite, na Arena Castelão, na base da superação. Com belos gols de Erick Pulga e Lourenço, o Alvinegro de Porangabuçu chegou aos 29 pontos, ocupando a sexta colocação, estando a apenas um ponto do G-4.

O triunfo cumpre a meta estipulada pelo técnico Léo Condé de finalizar o primeiro turno com mais de 27 pontos e na primeira página da classificação da Série B — ou seja, entre os dez primeiros colocados.

Com a escalação-base da “Era Condé”, comandado pelo auxiliar Anderson Batatais, o Vovô teve uma apresentação destoante das últimas atuações, contra Botafogo-SP e América-MG. Durante o primeiro tempo, ficou encaixotado na marcação do Bugre, sem conseguir explorar a profundidade com Erick Pulga e Saulo Mineiro e, apesar de sair na frente, cedeu o empate em uma bobeada defensiva.

A defesa, inclusive, teve mais uma atuação imprecisa, resultando também na dificuldade para desenvolver a fase ofensiva do Alvinegro de Porangabuçu.

Em campo, o Ceará teve duas boas oportunidades, uma oriunda de bola parada e outra em contra-ataque. Nas ocasiões, um nome esteve presente: Lucas Mugni. Aos 22, o camisa 10 cobrou escanteio e Aylon cabeceou para a defesa de Vladimir. Quatro minutos depois, aos 26, o meio-campista acionou Erick Pulga em velocidade para abrir o marcador, finalizando à direita do arqueiro do Bugre, após fintar dois marcadores.

Ainda que tivesse a vantagem no placar, a equipe cearense seguiu apresentando um futebol burocrático, com muitos erros de passes. O Guarani, por sua vez, até buscava acelerar a partida quando ficava com a posse a partir do erro adversário. Porém, faltava organização para chegar com perigo à meta do Ceará.

A primeira oportunidade veio aos 17 minutos, com João Victor finalizando à esquerda de Richard, após Caio Dantas aproveitar a falha de Matheus Felipe e acionar o camisa 19.

Quando o confronto se encaminhava para os acréscimos, um erro defensivo resultou no empate do Bugre. Caio Dantas foi lançado no ataque, Rafael Ramos tentou antecipar, mas não conseguiu e o camisa 99 foi derrubado por Richard. Na cobrança, empatou para o Guarani.

A improdutividade do Ceará seguiu na etapa decisiva, causando impaciência no torcedor, que reagia nas arquibancadas cobrando alguns atletas específicos, como Matheus Felipe e De Lucca.

Até os 30 minutos, a equipe cearense criou apenas uma oportunidade de gol, com Saulo Mineiro. Após cruzamento, o camisa 73 cabeceou, mas Vladimir defendeu.

O time visitante, com foco em pontuar, passou a abdicar do duelo para seguir fiel a proposta de defender.

Aos 34, a bola parada voltou a ser decisiva para o Vovô: Lourenço, relembrando Pio (atleta do clube entre 2017 e 2018), acertou o ângulo de Vladimir para colocar o Ceará em vantagem.

Em campo, os atletas alvinegros travaram uma verdadeira batalha para conquistar os três pontos. Nos acréscimos, Erick Pulga deu números finais ao duelo, com um golaço encobrindo Vladimir.

O foco, agora, está no duelo contra o Goiás, na próxima segunda-feira, 12, às 21 horas, em Goiânia. A partida marca a abertura do returno do Brasileirão.

Ceará 3x1 Guarani

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos (Raí Ramos), Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia (Paulo Victor); De Lucca, Lourenço (Jean Irmer) e Lucas Mugni (Lucas Rian); Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon (Recalde). Téc: Anderson Batatais

Guarani

4-3-3: Vladimir; Pacheco (Heitor), Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo (Daniel dos Anjos), Matheus Bueno e Luan Dias (Marlon Douglas); Airton (Marlon Maranhão), João Victor e Caio Dantas. Téc: Allan Aal

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 6/8/2024

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves da Silva/PR

Assistentes: Fernanda Kruger-Fifa/MT e Wagner Junior Bonfim Ledo/PR

Gols: 25min/1ºT - e 47min/2ºT - Erick Pulga e 33min/2ºT - Lourenço (CEA); 43min/1ºT - Caio Dantas (GUA)

Cartões amarelos: Saulo Mineiro (CEA); Douglas, Jefferson e Gabriel Bispo (GUA)

Público e renda: 30.946 presentes/R$ 450.558,00