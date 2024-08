Cearense Wilson Sabóia, da seleção feminina, é eleito melhor técnico de futsal do mundo

Foto: Thais Magalhães/CBF Wilson Sabóia, técnico da seleção brasileira feminina de futsal, em entrevista coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro

Técnico da seleção brasileira feminina de futsal, o cearense Wilson Sabóia venceu, na última segunda-feira, 5, o prêmio de melhor técnico de seleção feminina do mundo em 2023. A premiação é feita pelo Futsal Planet Awards, com chancela da Fifa.

Além de Wilson, o grupo comandado por ele conquistou o título de melhor seleção feminina de futsal em 2023, também nomeada pelo Futsal Planet Awards. Sob o comando do cearense desde 2015, a equipe brasileira foi campeã invicta da Copa América da modalidade e conquistou o Torneio Internacional de Xanxerê na última temporada.

Em entrevista ao O POVO, o técnico falou sobre o reconhecimento ao seu trabalho e ressaltou a importância do esforço coletivo na boa campanha feita pela seleção.

“As conquistas são coletivas, não se conquista nada sozinho. Somos muito dependentes da comissão técnica, das atletas e dos gestores. Vejo com muita alegria esse título, mas sabendo que minhas conquistas são coletivas, eu devo isso às pessoas que estão ao meu lado no ambiente profissional e à minha família, que sempre me apoiou”, salientou Wilson Sabóia.

Para além do trabalho de destaque no comando da seleção, Wilson divide as atenções trabalhando como professor de Educação Física na Universidade de Fortaleza (Unifor) e na escola municipal João Nogueira Jucá, em Fortaleza. “O prêmio me deixa muito feliz. Eu creio que essas conquistas são parte de toda a minha caminhada no futsal”, disse.

Natural da capital cearense, o técnico se diz orgulhoso de representar de forma positiva o Estado. Além de Wilson, Amandinha, maior nome do futsal feminino no País, também é representante do Ceará na seleção.

“Minha família toda é cearense, então fico muito feliz em poder representar meu estado e minha cidade no Brasil e no mundo. Essa é uma conquista de um garoto de 18 anos que decidiu trabalhar com esporte e estudar muito o esporte. Acredito que vou deixar o legado de uma pessoa ética que ama o esporte e faz o possível e impossível para tornar atletas felizes”, expressou o comandante.