No Z-4 da Série C, Ferroviário anuncia demissão do técnico Paulinho Kobayashi

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 17-05-2024: Páginas Azuis entrevista o técnico do time Ferroviário, Paulinho Kobayashi. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

O Ferroviário anunciou, na manhã de ontem, o desligamento do técnico Paulinho Kobayashi. A decisão do clube aconteceu após o empate em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, no PV, na última segunda-feira, 5, resultado que manteve a equipe coral na penúltima posição da Série C, com grande risco de rebaixamento.



Campeão invicto da Série D de 2023 com o Tubarão da Barra, o treinador deixa o clube após 12 jogos nesta nova passagem, tendo o saldo de três vitórias, três empates e seis derrotas. Kobayashi retornou ao clube coral "emprestado" pelo Capital-DF. Apesar do retorno ao Ferrão, o ex-técnico coral ainda possui vínculo de pré-contrato para a próxima temporada com o clube candango.

Contatado pelo O POVO, Paulinho Kobayashi afirmou que, de sua parte, havia o desejo de permanecer no comando do time. "Que fique claro que não houve nada de 'comum acordo', como costumam dizer. Nem fui avisado antes. Apenas me desligaram, eu pretendia lutar até o final", ressaltou.

Em entrevista coletiva após o jogo contra a Bolívia Querida, o técnico expôs as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube e alegou atraso nos pagamentos dos salários desde que voltou à Barra do Ceará.

“Nós estamos sendo mal administrados, principalmente na parte financeira. Dinheiro do ano passado nós não recebemos ainda. Estou aqui há 90 dias e recebi 20 dias. Não quero transferir a culpa para o presidente, até porque não é ele que faz esse tipo de trabalho, tem quem faça”, criticou Kobayashi.

“Então essa dificuldade existe, sim. Eu tentei trazer algumas contratações e não vieram justamente por essas dificuldades, e hoje nós estamos pagando o preço”, completou o ex-treinador coral.

Confira a nota no Ferroviário na íntegra:

O treinador Paulinho Kobayashi não mais comandará o time coral no Campeonato Brasileiro. Bicampeão nacional com o Ferrão em 2023, Kobayashi termina 2024 com 3 vitórias em 12 jogos na Série C e o Ferrão na 19ª colocação. Um novo técnico será anunciado já visando o jogo contra o Caxias-RS, próximo sábado.

Moacir Júnior é favorito ao posto

Conforme apurado pela reportagem, entre os nomes cotados para assumir o lugar de Kobayashi, Moacir Júnior é o favorito. A diretoria do clube chegou a contatar Moacir e conversar sobre um possível acordo, mas sem apresentar uma proposta oficial.

Experiente no futebol nordestino, Moacir Júnior está livre no mercado desde que deixou o comando do Botafogo-PB, em abril deste ano.

Com informações de Rangel Diniz