Bia Haddad avança no Torneio de Toronto com 4ª vitória de virada sobre "freguesa"

Foto: Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Tenista brasileira Bia Haddad estreou com vitória no Torneio de Toronto

Beatriz Haddad Maia não faz uma temporada vistosa no circuito mundial de tênis. Mas quando tem a tcheca Maria Bouzkova pela frente, os resultados ruins desaparecem. Ontem, na largada do Torneio de Toronto, a nível WTA 1000, a brasileira superou a rival pela quarta vez no confronto, mais uma vez de virada. Em batalha de três horas e 20 minutos, avançou com 5/7, 6/2 e 7/6 (7/1).

Deixando para trás os Jogos Olímpicos de Paris-2024, nos quais sonhava com uma medalha, mas se despediu precocemente em simples e nas duplas, Bia Haddad entrou em quadra em Toronto diante da 36ª do mundo, confiante em manter a freguesia.

Mas, novamente, não largou bem diante de Bouzkova. Enquanto a rival já vinha embalada com o vice-campeonato em Washington, também no piso duro, a brasileira ainda tinha de se adaptar, pois a Olimpíada foi na terra batida do complexo de Roland Garros.

Bia Haddad até largou bem no primeiro set. Quebrou para fazer 2 a 1, permitiu o empate, mas novamente aproveitou o break point e depois sacou para abrir 4 a 2. Ainda teve 5 a 3 na parcial, quando começou a cometer erros em série e, perdendo o serviço duas vezes seguidas, levou quatro pontos em sequência, acabando derrotada por 7 a 5 após uma hora e sete minutos.

Necessitando de reação, a brasileira se agigantou na parcial seguinte e foi logo abrindo 5 a 1, com duas quebras. Bouzkova não repetiu a surpreendente reação da parcial seguinte e caiu por 6 a 2.

Pela quarta vez no confronto, a decisão foi ao terceiro set, para desespero da checa. Bia foi logo abrindo 2 a 0. Permitiu o 2 a 2. Menos nervosa na parcial, abriu 5 a 3 e teve um match point com 5 a 4. Não confirmou o serviço e a definição acabou no tie-break.

Arrasadora, Bia Haddad abriu logo 5 a 0. A checa apenas anotou o ponto de honra, antes se ser batida por 7 a 1. Das quatro derrotas de virada, essa é a terceira definida no tie-break.