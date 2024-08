Ferroviário anuncia Ranielle Ribeiro para tentar evitar queda na reta final da Série C

Foto: Divulgação/Ferroviário AC Ranielle Ribeiro assume o comando do Tubarão

O Ferroviário anunciou, na noite de ontem, a contratação de um novo treinador após a demissão de Paulinho Kobayashi. O nome escolhido foi o de Ranielle Ribeiro, de 44 anos, que comandava o ASA-AL até o último domingo, 4, quando foi eliminado pelo Treze-PB na Série D.

Visando livrar o time do rebaixamento na reta final da Terceira Divisão, o técnico desembarcou ontem em Fortaleza e já esteve no Elzir Cabral, onde foi recebido pelo presidente Aderson Maia Júnior e pelo diretor de futebol Valmir Araújo. A ideia da diretoria coral é que Ranielle, independentemente de permanência ou queda na Série C, permaneça para a Copa Fares Lopes.

O coordenador técnico Raimundo Wagner, o Raimundo, será o auxiliar de Ranielle nas últimas rodadas da Terceirona. O Tubarão tem mais três jogos pela frente na competição: visita Caxias e Náutico, em sequência, e recebe a Tombense na rodada final da primeira fase. O time da Barra do Ceará está na 19ª posição, com 14 pontos.

O novo comandante coral tem passagem por outros clubes do Nordeste, como ABC, Santa Cruz e Serra Branca, além de seu principal trabalho, à frente do Campinense. O ABC, inclusive, foi onde iniciou, passando nove anos como preparador físico até ser efetivado como treinador do Elefante na Série C de 2018.

Ranielle havia sido buscado pelo Tubarão da Barra no início do 2024, após a demissão de Matheus Costa. Naquela ocasião, as partes não chegaram a um acordo e o Ferroviário contratou Maurício Copertino.

Dessa vez, a diretoria coral tinha duas prioridades para a vaga deixada por Kobayashi: Ranielle e Moacir Júnior. O contato inicial com o segundo nome chegou a existir — sem proposta —, mas o clube fechou com ex-ASA.