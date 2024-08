Vôlei de praia: Ana Patricia e Duda vencem letãs e ficam a uma vitória da medalha

Foto: CARL DE SOUZA / AFP A brasileira #01 Ana Patricia Silva Ramos (E) e a brasileira #02 Eduarda Santos Lisboa comemoram um ponto na partida de vôlei de praia feminino das quartas de final entre Brasil e Letônia durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 no Estádio da Torre Eiffel em Paris em 7 de agosto de 2024

Foi com susto, mas com vitória. Depois de começar perdendo por 6 a 0, a dupla brasileira Ana Patrícia e Duda dominou a partida contra as letãs Graudina e Samoilova, venceram por 2 sets a 0, com parciais 21-16 e 21-10, e estão na semifinal da Olimpíada de Paris 2024. Elas vão enfrentar as australianas Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy, algozes de Barbara e Carol Solberg, por uma vaga na final.

Com o resultado, a dupla líder do ranking mundial mantém vivo o sonho do Brasil voltar a medalhar no vôlei de praia, algo que só não aconteceu na Olimpíada passada, em Tóquio-2020. A modalidade estreou em Atlanta-1996, e logo com final brasileira, que rendeu ouro para Jackie Silva e Sandra Pires e prata para Adriana Samuel e Mônica Rodrigues.



Ana Patrícia e Duda chegam à semifinal sem perder um set sequer. Na primeira fase, venceram por 2 a 0 as egípicias Doaa Elghobashy e Marwa Abdelhady, as espanholas Liliana Fernández e Paola Soria Gutiérrez e as italianas Marta Gottardi e Valentina Menegatti. Nas oitavas de final, as vítimas foram as japonesas Miki Ishii e Akiko Hasegawa.

A dupla australiana, Mariafe e Clancy, é apenas as 26ª do ranking, mas as atuais vice-campeãs olímpicas. Elas perderam a final de Tóquio-2020 para as norte-americanas April Ross e Alix Klineman. Mariafe é peruana e se mudou para a Austrália na infância, enquanto Clancy é de origem aborígene, ou seja, indígena australiana.



"É uma dupla muito chata. Elas têm uma estratégia de jogar bola de segunda. Nós nos enfrentamos muito, então vamos ver o que elas já fizeram contra a gente. A gente sabe que vai ser jogão", antecipa Ana Patrícia.

Além do duelo Brasil x Austrália, Suíça e Canadá seguem vivas na luta pelo ouro. As europeias são representadas por Brunner e Hüberli, enquanto as norte-americanas disputam com Brandie e Melissa. As semifinais do vôlei de praia feminina ocorrerão hoje, a partir do meio-dia (de Brasília). Ana Patricia e Duda encaram Mariafe e Clancy às 16 horas.

As outras três duplas brasileiras de vôlei de praia já foram eliminadas. No feminino, Barbara e Carol perderam por 2 a 0 para Mariafe e Clancy nas oitavas de final. No masculino, André e George caíram nas oitavas para os alemães Ehlers e Wicler, enquanto Evandro e Arthur perderam nas quartas de final para os suecos Ahman e Hellvig.

Na história, o Brasil é recordista em medalhas no vôlei de praia, com 13 (3 ouros, 7 pratas e 3 bronzes). O maior número de títulos, os líderes são os Estados Unidos, com 7. O esporte estreou em Atlanta-1996, e, desde então, a única Olimpíada em que duplas nacionais não subiram ao pódio foi em Tóquio-2020.

O esporte rendeu ainda quatro medalhas a representantes do Ceará. Os cearenses Shelda Bedê (prata em Sydney-2000 e Atenas-2004, ao lado de Adriana Behar) e Márcio França (prata em Pequim-2008, ao lado de Fábio Luiz), além da capixaba radicada em Fortaleza Larissa França (bronze em Londres-2012, com Juliana Silva) subiram ao pódio olímpico.