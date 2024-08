Fortaleza anuncia contratação do lateral-direito argentino Mancuso por R$ 8,8 milhões

Foto: Reprodução/Fortaleza EC Lateral-direito Eros Mancuso assinou contrato até 2028 com o Fortaleza

O Fortaleza oficializou, na noite de ontem, a contratação do lateral-direito Eros Mancuso, ex-Estudiantes-ARG. No comunicado, o Tricolor do Pici revelou que o vínculo com o atleta vai até 10 de agosto de 2028 — ou seja, por quatro anos.



Na negociação com a equipe de La Plata, o Fortaleza adquiriu 70% dos direitos econômicos de Mancuso. O investimento total da compra foi de 1,6 milhão de dólares, o que equivale a cerca de R$ 8,8 milhões na cotação atual. O pagamento será efetuado de forma parcelada até janeiro de 2026.

Um dos principais destaques do Estudiantes, Mancuso atuou em 29 partidas em 2024, fez quatro gols e distribuiu uma assistência pelo time argentino. Formado no Boca Juniors, o lateral chegou ao clube de La Plata em 2023.



Mancuso, inclusive, deixou a Argentina ontem e embarcou para a capital cearense. O lateral deve se apresentar no Centro de Excelência Alcides Santos hoje para conhecer a estrutura do clube e ter o primeiro contato com jogadores e comissão técnica.

“Um atleta que foi muito bem no futebol argentino nos últimos anos, sendo considerado o melhor lateral-direito no último campeonato argentino. Ele era pretendido por outros clubes, mas optou por vir para o Fortaleza. Um lateral com boas características ofensivas, que também atua em jogo por dentro e já atuou na lateral esquerda”, disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.



“Vem reforçar o elenco nesta janela, que já havíamos dito seria bem pontual com contratações bem específicas. Que ele possa se adaptar rapidamente, um grupo que agora tem seis jogadores argentinos e comissão técnica argentina, isso também facilitou a decisão dele de vir para cá. Estamos satisfeitos acreditando que ele vem para fazer um grande trabalho”, concluiu o dirigente.



O Tricolor pretendia contar com o defensor argentino nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Rosario Central-ARG, mas a parte burocrática deverá inviabilizar a inscrição no torneio continental. O Leão deu entrada na documentação provisória desde o início da semana junto à Conmebol, mas depende também do Estudiantes, Federação do Futebol Argentino (AFA) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de questões como visto de trabalho.