Fortaleza: as contas no returno do Brasileirão por vaga na Libertadores e título

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Vojvoda conduz o Leão do Pici em mais uma campanha histórica

Como disse Renato Kayzer em coletiva na última quarta-feira, 7, ainda há um longo caminho a ser percorrido pelo Fortaleza no segundo turno da Série A — certamente mais desafiador que as 19 rodadas iniciais. Mas isso não impede que, com uma calculadora na mão, algumas projeções sobre classificação à Libertadores e briga por título sejam feitas.

Os números, pelo menos no atual cenário, trazem boa perspectiva para o Leão. Com uma campanha sólida e consistente, o escrete vermelho-e-branco vem indicando firmemente que sua luta se manterá na zona do G-6. De acordo com Thiago Minhoca, comentarista e estatístico da Rádio O POVO CBN, o time cearense pode garantir presença nesta faixa da tabela com 61 pontos.

Na terceira posição, o Tricolor já somou 39 pontos no certame. Ou seja, precisaria conquistar mais 22 pontos para garantir, teoricamente, presença no G-6. Isso representa sete vitórias e um empate nos 18 jogos que ainda possui. Vale ressaltar que a média para alcançar a sexta colocação das últimas cinco edições da Série A é de 57 pontos, o que torna o cenário pouco mais acessível.

Em relação ao G-4, zona que confirma classificação direta à fase de grupos da Libertadores, Thiago Minhoca acredita que 64 pontos são suficientes — em 2021, o próprio Fortaleza alcançou o feito com 58 pontos. Também considerando a média dos cinco anos anteriores, 63 pontos se mostraram uma margem segura, enquanto 65 é o ideal para garantir a posição sem sustos.



Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube tricolor tem 92,6% de chance de disputar a Libertadores na próxima temporada, considerando também a possibilidade de ingressar pela fase preliminar. No ranking, que é atualizado conforme os resultados rodada após rodada, o Leão fica atrás apenas do líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo.

Para sonhar com título, a pontuação cresce consideravelmente. Ainda de acordo com a UFMG, a equipe que conseguir totalizar 74 pontos tem 94% de chance de levantar a taça do Brasileirão. O número aumenta para 99% com 77 pontos. Na projeção de Thiago Minhoca, apesar do panorama do campeão ser incerto neste momento do torneio, 75 pontos é um prognóstico forte.



Isso significa que, considerando os 74 pontos como “número mágico”, o Fortaleza precisa, em sua campanha restante, de mais 35 pontos — pelo menos 11 triunfos e dois empates —, projeção próxima do que protagonizou no primeiro turno, quando somou 33 em 18 jogos, já que possui uma partida a menos a cumprir, contra o Internacional.



Na última temporada, o Palmeiras venceu a Série A com 70 pontos, mas poderia ter levado o título até com 69, já que o Grêmio, segundo colocado, somou 68. Em 2022, a margem foi maior, de 74 pontos para garantir o título — o Alviverde totalizou 81 naquela temporada. Em 2021, 2020 e 2019, o campeão precisou de pelo menos 72, 71 e 75 pontos, respectivamente.

Título, G-4 e G-6 das últimas cinco edições da Série A:

2023



69 pontos para conquistar o título



65 pontos para garantir o G-4



57 pontos para garantir o G-6

2022



74 pontos para conquistar o título



63 pontos para garantir o G-4



58 pontos para garantir o G-6

2021



72 pontos para conquistar o título



58 pontos para garantir o G-4



55 pontos para garantir o G-6

2020



71 pontos para conquistar o título



65 pontos para garantir o G-4



59 pontos para garantir o G-6

2019