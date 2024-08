Lourenço celebra momento e diz que Ceará precisa seguir focado por acesso à Série A

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Lourenço é peça-chave na equipe alvinegra

O meio-campista Lourenço está entre os destaques da Série B do Campeonato Brasileiro. Com sete participações diretas em gols do Ceará na competição, o camisa 97 lidera o quesito entre os meias.

Em entrevista coletiva ontem, em Porangabuçu, o volante, com características ofensivas, celebrou o momento vivido e comentou que a precisão nas finalizações é fruto do trabalho.

As atuações de Lourenço têm tido impacto direto na melhora ofensiva do Vovô, que passa, principalmente, pelo meio-campo. No estilo do técnico Léo Condé, os atletas do meio-campo ganharam mais fluidez, podendo participar mais da construção do jogo.

Entre os jogadores do Vovô, o mineiro de 26 anos está no top-3 de artilheiros em 2024, com seis gols, e também de assistências, com três. A atual temporada, inclusive, supera o registrado no Vila Nova, em 2023, quando anotou oito participações em 51 partidas.

“Fico muito feliz de estar atuando assim, ajudando o Ceará ainda mais. É manter os pés no chão, agradecer a Deus pelo primeiro turno que fiz e tentar manter para o returno e até melhorar para ajudar mais. […] É você ter a oportunidade de pisar um pouco à frente também", avaliou Lourenço.

"Eu e o Patrick (De Lucca) jogamos lado a lado, às vezes tem muito campo para chegar na frente. E quando chegamos, temos que caprichar para acertar o alvo. Todas as finalizações que tenho feito até aqui têm surtido efeito, ido ao gol e dado trabalho aos goleiros. Ficamos felizes. Conversamos bastante que se quisermos fazer gols, temos que pisar na área. Acredito que o motivo de estar saindo é por estar cada vez mais próximo”, disse.

Enquanto o momento pessoal é celebrado, Lourenço mantém os pés no chão para seguir contribuindo com o Ceará para alcançar o G-4. Atualmente, o time de Porangabuçu ocupa a sexta colocação, com 29 pontos, estando a um da zona de acesso. O meio-campista foi enfático ao dizer que o elenco precisa seguir focado no objetivo.

“Acredito que fazer um algo a mais. Estamos trabalhando bastante para isso. Infelizmente, no primeiro turno não conseguimos atingir o G-4 e permanecer. A Série B é um campeonato complicado, mas temos que focar ainda mais, dar 100% ou a mais, o que tiver, para entrarmos no G-4 e não sairmos mais”, comentou o meio-campista.

O returno da Segundona para o Ceará tem início na próxima segunda-feira, 12, às 21 horas, contra o Goiás. A partida será realizada em Goiânia e tem caráter decisivo, por se tratar de um adversário direto na tabela de classificação.