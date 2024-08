Alison dos Santos, o Piu, conquista bronze nos 400m com barreiras em Paris-2024

Foto: Wander Roberto/COB Piu ganhou mais uma medalha para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris

Alison dos Santos, o Piu, chegou à final dos 400 metros com barreira na Olimpíada de Paris-2024 no sufoco. Na hora da decisão, contudo, mostrou porque sempre foi apontado com um dos favoritos. Ontem, o brasileiro terminou a disputa em terceiro lugar, repetindo a medalha de bronze conquistada nos Jogos de Tóquio, em 2021.

Piu terminar a prova com o tempo de 47s26, atrás apenas do norueguês Karsten Warholm (47s06) e do americano Rai Benjamin, novo campeão olímpico da prova, com 46s46, melhor tempo da temporada. Trata-se dos mesmos integrantes do pódio da Olimpíada de Tóquio, com uma pequena mudança: Rai trocou a prata pelo ouro, e Warholm, recordista mundial da prova, teve que se contentar com a prata.

"Sensação de alívio, de muita felicidade. Essa competição foi um pouco pesada para mim no psicológico. Eu me sinto bem, estou bem, estou preparado para correr bem mais rápido do que eu corri. Mas o psicológico foi difícil. E eu passei pela experiência de estar correndo, mas não estar aproveitando o que estava fazendo", desabafou Piu à TV Globo.

"Então poder chegar, recuperar um pouco da minha essência, chegar nessa final, Falar: 'Mano, estou bem, tranquilo, leve, vou entregar 100% e vou me divertir, vou aproveitar barreira por barreira'. E foi o que eu fiz. Poder passar ali e me sentir feliz", completou o brasileiro.

O brasileiro de 24 anos foi à final com uma dose menor de confiança, já que não teve o desempenho esperado nas semifinais. Ficou em terceiro lugar de sua bateria e conseguiu a classificação para disputar medalha por ter o quarto melhor tempo geral. Mesmo assim, mostrou frustração com o desempenho.

Ciente de que não tinha feito o seu melhor, Alison não se deixou abater e fez uma boa prova no Stade de France, nos arredores de Paris. Ele veio de trás e acelerou após pular a última barreira para conseguir alcançar o francês Clement Ducos, que havia o superado na semifinal. Chegou a se aproximar de Warholm, mas não o suficiente para ficar com a medalha de prata.

O brasileiro foi da glória ao drama durante o atual ciclo olímpico. Depois viver um ano de 2022 recheado de vitórias, ao conquistar o ouro do Mundial, em Eugene, nos Estados Unidos, e ser campeão da temporada da Diamond League, principal circuito da World Athletics, sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito.

O atleta paulista só voltou a competir em julho de 2023 e não obteve resultados expressivos até recuperar a forma na atual temporada. Chegou à Olimpíada de Paris-2024 como terceiro colocado do ranking mundial, atrás dos rivais Karsten Warholm e Rai Benjamin.