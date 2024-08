Presidente do Ceará avalia trabalho de Condé, destaca melhora e projeta evolução

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Léo Condé está no Vovô há cerca de um mês

O desempenho do Ceará sob o comando de Léo Condé é avaliado positivamente pelo presidente do clube, João Paulo Silva. Com pouco mais de um mês de trabalho, o treinador conseguiu recolocar o Alvinegro de Porangabuçu na disputa pelo acesso, saltando da 11ª para a sexta colocação da Série B. À frente da equipe, conquistou 55,5% dos pontos disputados.

Em seis partidas com Condé, a Vovô conquistou três vitórias, um empate e duas derrotas — na partida mais recente, diante do Guarani, não ficou no banco após passar por procedimento cirúrgico. Para além dos resultados, o Ceará demonstra uma evolução tática e conseguiu retomar a confiança do elenco, que estava abalada com a sequência sem vitórias — entre a 9ª e a 12ª rodadas, foram três derrotas e um empate.

“O que a gente percebe é uma consistência tática melhor no elenco. Tanto que conseguimos conquistar, nos últimos quatro jogos, 10 de 12 pontos disputados. Isso acaba dando uma confiança melhor para o time. É um treinador que conhece a competição, é o atual campeão da Série B. Acredito que a equipe vai evoluir muito mais com um tempo maior de trabalho”, disse o mandatário João Paulo Silva, em entrevista exclusiva ao O POVO.

O treinador havia colocado como meta do Ceará encerrar o primeiro turno da atual edição entre os dez primeiros colocados, com mais de 27 pontos. Para isso, precisou emplacar uma sequência sem derrotas, com três vitórias e um empate. Neste período, enfrentou adversários diretos — Avaí e América-MG — e equipes que brigam contra o rebaixamento — Botafogo-SP e Guarani.

Com o objetivo de conquistar o acesso ao término da temporada, restando 19 rodadas na Série B, o Vovô precisa somar por volta dos 32 pontos para finalizar a competição na zona de acesso, com 61, de acordo com a projeção realizada pelo estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca.

Para o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 61 pontos, a equipe teria 96,7% de chances de conquistar o acesso à Série A. Atualmente, com 29, o Ceará tem 29,7% de probabilidade de disputar a elite nacional em 2025.

O início de returno da Série B pode ser decisivo para as pretensões do Alvinegro, por colocar o clube contra postulantes ao acesso em três oportunidades, com duas delas sendo em casa, contra Mirassol e Novorizontino. Como visitante, duelará contra o Goiás, na próxima segunda-feira, 12, às 21 horas, no Estádio da Serrinha, em Goiânia.