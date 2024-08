Sob novo comando, Ferroviário visita o Caxias em duelo contra o Z-4 na Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Técnico Ranielle Ribeiro em treino do Ferroviário no Elzir Cabral

Seguindo a sina dos últimos jogos, o Ferroviário tem mais um compromisso decisivo, com confronto direto na luta contra o rebaixamento na Série C, hoje, às 19h30min. Vice-lanterna, o Tubarão da Barra enfrentará o Caxias-RS, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

O rival gaúcho tem apenas um ponto a mais que o Ferrão e é o primeiro time fora do Z-4. Para a partida, o escrete coral terá um novo comandante à beira do campo. Após a demissão de Paulinho Kobayashi, Ranielle Ribeiro assumiu o plantel para a reta final da Terceirona, restando apenas três jogos.

Pelo lado do Caxias, a fase também passa longe de ser boa. Contudo, jogando em seus domínios, o time de Roberto Maschio venceu os últimos três embates. O Ferroviário, por sua vez, ainda não venceu fora do Ceará na competição.

Com a árdua missão no Tubarão, Ranielle teve dias iniciais movimentados. Na última quarta-feira, 7, o novo comandante chegou no período da noite e já comandou o primeiro treino na manhã do dia seguinte. No estádio Elzir Cabral, teve a primeira conversa com os jogadores e definiu a onzena titular para a sua estreia.

A primeira mudança veio no esquema tático. A formação, que variava com três zagueiros de Kobayashi, muda para um 4-3-3 ofensivo com Ranielle. Como desfalque, o treinador terá Robson, por suspensão.

Além da peça do meio de campo, Renan Luis e Romarinho alegaram dores no treinamento e desfalcarão o time. Conforme apurou O POVO, os jogadores, emprestados pelo Capital-DF, podem estar de saída do Tubarão após a demissão de Kobayashi.

Vale lembrar que o ex-treinador do Ferroviário tem pré-contrato assinado para voltar ao Capital no início da próxima temporada e estava "emprestado" ao clube cearense.

No único treinamento que comandou antes da partida, Ranielle utilizou o mesmo time durante boa parte do tempo. Assim, a única dúvida fica no lado esquerdo da zaga, entre Léo Gobo e Naldo.

Ernandes, que quase deixou o time com Kobayashi, retornará à lateral esquerda, Israel ganhará a vaga de Igor Dutra na lateral direita e o meio de campo deve contar com Vinícius Paulista, que não entrava há dois meses, e Lincoln, que também vinha de fora da equipe titular.

O Caxias, por sua vez, terá o desfalque do volante Pedro Cuiabá, que recebeu o terceiro amarelo contra o Ypiranga, mas conta com o retorno de Tomás Bastos.