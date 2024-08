City vence United nos pênaltis e é campeão da Supercopa da Inglaterra pela 7ª vez

Foto: JUSTIN TALLIS / AFP Jogadores do City comemoram vitória

Depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Manchester City conquistou a Supercopa da Inglaterra ao vencer o Manchester United nos pênaltis, por 7 a 6, ontem, em Wembley, vingando a derrota sofrida na última final da Copa da Inglaterra.

O jogo ganhou emoção nos dez minutos finais: o United abriu o placar com o argentino Alejandro Garnacho, aos 37 minutos do segundo tempo, e o City empatou com o português Bernardo Silva, aos 44, levando a decisão do título para os pênaltis.

Jadon Sancho e Evans perderam suas cobranças pelos Red Devils, com apenas Bernardo Silva errando pelos Citizens. O suíço Manuel Akanji marcou o gol decisivo.

“É um ótimo começo de temporada. Eu ainda não tinha vencido a Supercopa, então estou muito feliz por ter conquistado esse troféu. Estamos ansiosos para, quem sabe, ganhar o próximo em breve”, disse Akanji, que ainda exaltou o goleiro brasileiro Ederson, um dos autores dos gols nas penalidades.

“Ele (Ederson) talvez seja o melhor batedor de pênalti do nosso time, obviamente junto com o Erling,” elogiou o suíço. “Eu nunca o vi errar um pênalti por nós. Sei que quando ele vai bater, é gol. Ele nos salvou hoje com uma boa defesa, então estou muito feliz por ele”, completou.

Este é o sétimo título do Manchester City na Supercopa da Inglaterra, que abre a temporada inglesa colocando frente a frente o campeão da Premier League e o campeão da Copa da Inglaterra. Os Citizens tinham perdido as últimas três edições, contra Leicester, Liverpool e Arsenal.

Ontem, o time do técnico Pep Guardiola não contou com Walker, Stones, Foden e o espanhol Rodri, que ainda não retornaram depois de terem disputado a final da Eurocopa, em meados de julho. O belga De Bruyne foi reserva e só entrou no final da partida.

A Premier League recomeça nesta semana. O Manchester United receberá o Fulham na próxima sexta-feira, 16, enquanto o Manchester City viajará a Londres para enfrentar o Chelsea no domingo, 18.