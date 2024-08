Ferroviário leva virada do Caxias, chega a 8 jogos sem vencer e se complica na Série C

Foto: Lenilson Santos/FAC Marcelinho anotou o único gol do Tubarão

A situação do Ferroviário ficou bastante delicada na Série C do Brasileiro. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), ontem à noite, o Tubarão perdeu de virada para o Caxias, pela 17ª rodada da competição. Marcelinho abriu o placar para os corais, enquanto Felipe Tontini, duas vezes, marcou os gols do Grená.

O próximo desafio do Ferrão, vice-lanterna, na luta contra o rebaixamento será no próximo sábado, 17, contra o Náutico, às 17 horas, nos Aflitos, no Recife (PE), pela penúltima rodada da primeira fase da Terceirona. O último compromisso será diante do Tombense, no dia 24, às 17 horas, em Fortaleza.

O dia era de estreia no comando do Ferrão. O técnico Ranielle Ribeiro, apresentado na última quarta-feira, 7, já foi à beira do campo. Mesmo com pouco tempo, já foi possível observar uma postura diferente do Tubarão.



O time coral apresentou mudanças em relação aos últimos jogos. Na marcação, deixava menos espaços para o Caxias, que teve poucas chances de finalização na etapa inicial. Na posse de bola, o domínio do Ferroviário no primeiro tempo também foi evidente, encerrando em 52% a 48%.

Após boa jogada pelo lado direito, Nicholas mandou no canto para defesa do goleiro Thiago Coelho. No rebote, o atacante Marcelinho estava atento para mandar contra o gol gaúcho e tirar o zero do marcador em Caxias do Sul.

Na volta para o segundo tempo, o duelo parecia favorável ao clube cearense. Do outro lado, o time grená, que entrava na zona de rebaixamento, lançou-se de forma desgovernada ao ataque, mas esbarrou na forte marcação imposta pelo escrete visitante.

Porém, a atenção da zaga coral durou pouco e o torcedor viu um roteiro se repetir. O Caxias trabalhou bem a bola, que sobrou para Felipe Tontini, ex-Ceará, mandar forte, sem chances para Douglas Dias.

A agremiação gaúcha tomou as ações do jogo e, nesse cenário, a virada não demoraria. Felipe Tontini, mais uma vez, castigou o Ferroviário e deixou o placar em 2 a 1.