Quase 50 dias depois, Ceará reencontra Mancini diante do Goiás; veja retrospecto

Foto: AURÉLIO ALVES Mancini deixou o Vovô no fim de junho

O duelo diante do Goiás, amanhã, às 21 horas, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), marcará o reencontro do técnico Vagner Mancini com o Ceará. Demitido do Alvinegro no dia 26 de junho, o treinador assumiu o Esmeraldino para a sequência da Série B.

O confronto será o 17° de Mancini contra o Ceará como treinador. O histórico iniciou em 2005, pela Segundona, à época como técnico do Paulista. O Vovô venceu por 4 a 1. Esta, inclusive, foi a única derrota do técnico registrada na Série B nacional.

Desde então, aconteceram 16 partidas entre Vagner Mancini e Ceará, com nove vitórias para o treinador, dois empates e cinco triunfos do Alvinegro. Na carreira, o comandante enfrentou o time de Porangabuçu por oito equipes: Paulista, Guarani, Cruzeiro, Botafogo, Vitória–BA, Atlético–GO, Corinthians e América–MG.

Antes de assumir o Goiás, o treinador estava no Atlético-GO, tendo comandado a equipe na Série A e na Copa do Brasil, sem registrar vitórias. Mancini foi campeão estadual pelo Vovô este ano, mas deixou o clube após resultados ruins na Série B. Pelo Esmeraldino, porém, não encontrará o sucessor, uma vez que Léo Condé não viajou por recomendação médica, após cirurgia no intestino.

O Alvinegro, então, será comandado por um velho conhecido de Vagner Mancini: Anderson Batatais, que foi auxiliar do treinador em vários clubes e se tornou assistente fixo do Ceará.

“É meu amigo, meu irmão. Devo muito a ele no futebol, na época de atleta e depois quando vim trabalhar em comissão técnica. Se tem uma palavra que posso colocar para o Mancini é gratidão. Sou grato a ele por tudo que fez por mim. É uma nova jornada para ele, vai defender o lado dele, e nós, o nosso, da melhor maneira possível. Espero que possamos sair vitorioso de lá. Espero que ele erre todas as escalações, que ponha todo mundo que não tem que pôr e seja expulso do banco de reserva e que ganhemos o jogo”, disse Batatais, em tom de brincadeira.

No elenco, os atletas destacam o trunfo de Mancini por conhecer quase todos os atletas, mas ponderam que a comissão técnica de Léo Condé implementou mudanças em cerca de um mês.

“O Mancini é um treinador que conhece o elenco muito bem, ele participou da formação do grupo. Mas é um novo trabalho, é um novo técnico, uma nova formação. Acredito que ele terá trabalho para colocar a equipe dele para marcar a nossa ou fazer a equipe dele jogar. Será complicado para os dois lados, ele conhecendo a gente e nós com uma nova formação de jogo. Será um jogo interessante e, se Deus quiser, que possamos sair com os três pontos e jogando bem”, disse o volante Lourenço.

Veja histórico de Vagner Mancini como treinador contra o Ceará