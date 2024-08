Em bom momento, Floresta encara Ypiranga para encaminhar permanência na Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta Lohan marcou o gol do Floresta diante do Sampaio Corrêa

Invicto há seis jogos na Série C (três vitórias e três empates), o Floresta entra em campo na noite de hoje, diante do Ypiranga-RS, no Estádio Presidente Vargas, para tentar espantar o risco de rebaixamento. O confronto, válido pela 17ª rodada da competição nacional, terá início às 20 horas.

No duelo, o time da Vila Manoel Sátiro almeja dar continuidade ao bom momento vivido na Terceirona e encaminhar a permanência para a edição do próximo ano, que seria a quinta participação consecutiva.

Em caso de um triunfo diante do clube gaúcho, o clube cearense ainda pode voltar a sonhar com uma classificação para a próxima fase do certame, com mais duas partidas pela frente, diante de Athletic-MG e São Bernardo.

Portanto, para alcançar o objetivo, o Alviverde pode se apegar ao bom retrospecto recente atuando nos seus domínios. A equipe venceu as três últimas partidas como mandante na Série C, contra Confiança (1 a 0), Caxias (2 a 1) e Sampaio Corrêa (1 a 0), respectivamente.

"A gente vem pensando jogo a jogo. Cada jogo é uma final. Temos duas partidas em casa agora. É fazer o dever de casa, fazer prevalecer nosso mando. Vamos buscar essas duas vitórias que serão muito importantes para nossa sequência. Não podemos perder esse bom momento que estamos vivendo como mandantes", disse o técnico Marcelo Cabo após o empate com o Londrina, na última rodada.

O Ypiranga, por sua vez, chega ao confronto com o objetivo de retomar o caminho das vitórias na competição. Acumulando três jogos sem triunfar, o time gaúcho, que soma 27 pontos, quer carimbar sua vaga na próxima fase já diante do Floresta.

O torcedor alviverde que quiser comparecer ao duelo poderá adquirir seu ingresso nas bilheterias do Presidente Vargas. Conforme informou o clube, os bilhetes são comercializados a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).