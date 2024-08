Fortaleza é o time a ser batido e vive melhor momento na Era Vojvoda pela Série A

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC João Ricardo é um dos principais nomes da campanha

A fase atual do Fortaleza é soberana. Com oito jogos de invencibilidade, o Leão vive a sua melhor sequência na Era Vojvoda pela Série A. Neste recorte sem derrotas, o Tricolor do Pici conquistou sete vitórias e um empate — ou seja, obteve 22 dos 24 pontos possíveis, o que representa incríveis 91% de aproveitamento.



Na temporada de 2022, quando passou o primeiro turno inteiro na lanterna, o Leão protagonizou uma arrancada semelhante à deste ano, à época já na reta final do Brasileirão, onde também ficou oito confrontos sem perder. Naquela ocasião, entretanto, o rendimento da equipe foi inferior, já que totalizou cinco triunfos e três empates.



Na campanha histórica de 2021, em que terminou a Série A na quarta colocação — feito inédito para um time nordestino em pontos corridos —, a melhor sequência do Fortaleza com Vojvoda aconteceu entre a 10ª e a 13ª rodadas, intervalo no qual venceu quatro rivais seguidos. Já em 2023, a equipe chegou a ficar seis partidas invicta no início do certame nacional, com dois triunfos e quatro empates.

Embora tenha melhorado o desempenho como visitante em relação ao começo do torneio, o grande trunfo do escrete vermelho-azul-e-branco em 2024 tem sido o fator casa. Com a vitória sobre o Criciúma no último sábado, 10, o Leão se manteve como o único mandante invicto na Primeira Divisão.

O Tricolor do Pici, inclusive, venceu todos os últimos nove adversários que enfrentou na capital cearense pela elite nacional, dentre eles Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras, Juventude, Fluminense, Vitória, Atlético-GO, São Paulo e Criciúma. Dos 42 pontos que possui, 30 foram conquistados como mandante.

Por tudo que vem jogando, aliado à incrível regularidade entre os jogos, o Fortaleza se coloca, atualmente, como o melhor time do Campeonato Brasileiro. Com a derrota do Botafogo e empate do Flamengo, o Leão terminou a 22ª rodada na vice-liderança e com apenas um ponto de diferença para o Glorioso.

Questionado sobre a possibilidade de brigar pelo título do Brasileirão, Vojvoda reconheceu que, de fato, o Leão está em uma boa posição, mas pregou cautela e reforçou a dificuldade da competição.

“Estamos em uma posição boa e queremos continuar lutando ali. Essa é nossa verdade. Sabemos que (o Brasileirão) é muito difícil e competitivo, mas temos qualidade, elenco, trabalho e humildade também. Reconhecemos quando erramos e vamos estar juntos trabalhando. Acho que o caminho é esse, pensando no próximo jogo. O objetivo é esse, o próximo jogo”, comentou em coletiva após a vitória sobre o Criciúma.