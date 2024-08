Ranielle pede apoio da torcida do Ferroviário contra rebaixamento: "Futebol é mágico"

Foto: Lenilson Santos / Ferroviário Ranielle Ribeiro estreou no comando do Tubarão com derrota

A estreia de Ranielle Ribeiro no comando do Ferroviário não foi da forma que o treinador esperava. No último sábado, 10, o Tubarão acabou sendo superado por 2 a 1 frente ao Caxias, de virada, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), e seguiu na vice-lanterna da Série C, em situação complicada.

O Tubarão agora acumula quatro derrotas e quatro empates nos últimos oito jogos pela Terceirona, o que aumentou o risco de rebaixamento.

Após o confronto no Sul, porém, o recém-chegado técnico coral pediu ao torcedor que acreditasse na permanência da equipe. "Futebol é mágico. Tudo pode acontecer. O que eu falo para o torcedor é perseverar e acreditar. Enquanto tiver chances, vamos em busca, para sairmos dessa condição", pontuou.

Atualmente com 14 pontos na tabela de classificação, na 19ª posição, o Ferroviário tem apenas mais dois jogos até o término da primeira fase. O primeiro deles será no próximo sábado, 17, contra o Náutico, nos Aflitos, no Recife (PE). O último será diante do Tombense-MG, fora de casa.

O novo comandante já começou a pensar no confronto entre cearenses e pernambucanos, sabendo da dificuldade do embate. Além disso, pontuou não ter medo de um possível rebaixamento à Série D. "Não tenho medo (de ser rebaixado), se não, não teria aceitado o desafio. Acredito muito (na permanência)", garantiu Ranielle.

"Vamos trabalhar muito esses dias pela frente, principalmente para esse jogos nos Aflitos. O empate aqui (contra o Caxias) talvez não tivesse sido tão ruim. Agora é concentrar para fazer um jogo muito forte contra o Náutico", destacou.