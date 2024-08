Ceará perde por 2 a 1 para o Goiás com dois gols de goleiro em pênaltis polêmicos

Foto: HEBER GOMES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Alvinegro foi derrotado pelo Esmeraldino na Serrinha

O Ceará perdeu para o Goiás por 2 a 1, de virada, na noite de ontem, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), pela 20ª rodada da Série B, em uma atuação polêmica da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães/RJ. Aylon abriu o marcador para o Vovô, enquanto o goleiro Tadeu, duas vezes de pênalti, definiu o placar para o Esmeraldino.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu perde uma posição, cai do sexto para o sétimo lugar e vê a distância para o G-4 aumentar para quatro pontos.

Em campo com a escalação-base de Léo Condé, mesmo treinado pelo auxiliar Anderson Batatais — em virtude da recuperação pós-cirúrgica do treinador —, o Ceará enfrentou um cenário parecidíssimo com o duelo diante do América-MG, no dia 28 de julho, quando abriu o marcador e, a partir de erros defensivos, cedeu o empate ao adversário.

A marcação executada pelo Goiás trouxe dificuldade para o Vovô desenvolver o duelo a partir da troca de passes. A pressão em bloco alto do Esmeraldino influenciou diretamente no estilo apresentado pelo Ceará em campo, utilizando as ligações diretas para chegar ao setor ofensivo.

Aos quatro minutos, Erick Pulga teve a primeira oportunidade em campo, após receber de Saulo Mineiro na esquerda, mas foi travado pela defesa na hora do arremate.

Buscando chegar ao ataque equilibradamente, sem oferecer espaço para o Goiás contra-atacar, a equipe de Batatais conseguiu aos 12 minutos, em triangulação, marcar o gol. Matheus Bahia recebeu na esquerda, cruzou na área, Tadeu espalmou e Aylon completou.

A vantagem no placar deu tranquilidade para o time cearense explorar mais a troca de passes. Aos 21, Pulga tabelou com Mugni, mas desperdiçou mais uma oportunidade de arrematar em gol, sendo bloqueado pela defesa.

A equipe esmeraldina, sem espaço para transitar, praticamente não ameaçou o Alvinegro em campo no primeiro tempo. Aos oito minutos, Sander cruzou e após um vacilo defensivo, Ángelo Rodríguez cabeceou livre, mas mandou por cima do gol de Richard.

O empate do Verdão veio em mais um vacilo do Vovô. Aos 31, após saída errada, Luiz Henrique finalizou e a bola explodiu no braço de Lourenço. Na cobrança, Tadeu deslocou Richard e empatou o duelo. Nos acréscimos, Rafael Ramos e Aylon tiveram a oportunidade de desempatar o marcador, mas não tiveram êxito nas tentativas.

Na etapa decisiva, o Ceará seguiu apresentando erros de passes na fase ofensiva, desperdiçando oportunidades de chegar próximo à meta de Tadeu. A melhor chance da equipe de Batatais veio aos 11 minutos, após Erick Pulga ser lançado na área e, cara a cara, desperdiçar a oportunidade.

O time esmeraldino, mesmo atuando diante do torcedor, teve postura inoperante ofensivamente, resultando em críticas — vaias e xingamentos — dos presentes.

No último lance da partida, o Goiás teve um outro pênalti marcador a favor. Galhardo foi derrubado por David Ricardo e a arbitragem assinalou falta. Na cobrança, Tadeu marcou o da vitória para o time goiano.

Com a derrota nos acréscimos, o Ceará volta a atenção para o duelo do próximo sábado, 17, às 17 horas, contra o Mirassol — adversário direto pelo acesso à Série A.

Goiás 1x2 Ceará

Goiás

4-3-3: Tadeu; Dieguinho, Messias, Reynaldo (David Braz) e Sander; Aloísio, Marcão Silva e Luiz Henrique (Régis); Welliton, Rildo (Mateus Gonçalves) e Ángelo Rodríguez (Thiago Galhardo). Téc: Vagner Mancini

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço (Jean Irmer) e Mugni (Recalde); Saulo Mineiro (Talisson), Erick Pulga e Aylon (Lucas Rian). Téc: Anderson Batatais

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia/GO

Data: 12/8/2024

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone/RJ e Thayse Marques Fonseca/RJ

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Gols: 12min/1ºT - Aylon (CEA); 33min/1ºT e 55min/2°T - Tadeu (GOI)

Cartões amarelos: Reynaldo e Luiz Henrique (GOI); Aylon, De Lucca, David Ricardo e Lourenço (CEA)

Público e renda: 4.071 presentes/R$ 62.510,00