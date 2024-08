Floresta arranca empate com Ypiranga no fim e mantém distância do Z-4 da Série C

Foto: Kely Pereira/Floresta EC Floresta e Ypiranga se enfrentaram nesta segunda-feira, 12, pela Série C no estádio Presidente Vargas.

O Floresta segue vivo na briga pela permanência na Série C do Brasileirão. No estádio Presidente Vargas, ontem à noite, o Lobo da Vila Manuel Sátiro alcançou, com gol nos nos acréscimos, um empate em 2 a 2 contra Ypiranga-RS, em partida válida pela 17ª rodada do certame nacional.

Com a igualdade, o Verdão da Vila foge da briga contra o descenso, já que acumula 19 pontos após 17 jogos, ocupando a 13ª colocação. Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Sampaio Corrêa contabiliza 16 pontos.

Nas duas rodadas finais da primeira fase da Tericerona, o Floresta joga contra o Athletic-MG, em casa, no próximo sábado, 17, às 19h30min, e, em seguida, será visitante diante do São Bernardo, no dia 24.

No jogo em que manteve a invencibilidade, agora de sete jogos, com três vitórias e quatro empates, o Floresta fez um primeiro tempo bem brigado contra o Ypiranga, mas o placar só foi alterado no início da segunda etapa.

Logo aos dois minutos da segunda etapa, Caio Mello abriu o marcador, que ainda foi ampliado aos 12, por Uchôa para o clube gaúcho. Sem deixar de brigar pelo resultado, o Lobo diminuiu a vantagem do adversário com um tento marcado por Lohan, aos 14 minutos.

Durante o restante do embate, o time tentou, principalmente com Romarinho, mas foi dos pés de Bismark que o ponto somado pelo Floresta foi alcançado. O tento foi marcado pelo jogador no primeiro minuto de acréscimos. Nos outro oito minutos adicionais, a equipe cearense seguiu pressionando em busca da vitória, mas o goleiro Allan impediu que o placar fosse novamente alterado.