Fortaleza embarca em voo fretado para a Argentina sem Lucero, mas com Tinga

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Capitão Tinga fica novamente à disposição do Leão

Após realizar treino no Centro de Excelência Alcides Santos, a delegação do Fortaleza embarcou em voo fretado, ontem à tarde, rumo à Argentina, onde enfrentará o Rosario Central, amanhã, no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario, pela primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Pelo terceiro jogo seguido, Vojvoda não poderá contar com Lucero. Artilheiro do Leão na temporada, com 22 gols, o centroavante segue entregue ao departamento médico por conta de um edema muscular na coxa direita. O treinador argentino, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Criciúma, no último sábado, 10, comentou sobre o caso do camisa 9.

“Ele está evoluindo bem. Confiamos em sua pronta recuperação, mas também devemos ter calma e equilíbrio, porque futebol profissional é assim e é isso que devemos fazer”, explicou o comandante, já em tom de que não deveria ter a presença do El Gato na partida diante do Rosario Central.



Diante da ausência de Lucero, Vojvoda tem utilizado Renato Kayzer como titular na posição. O centroavante tem aproveitado a chance com boas atuações e anotou dois gols nos últimos três jogos da equipe no Campeonato Brasileiro.

No duelo contra o Criciúma, o atacante levou uma pancada no nariz e precisou de atendimento médico após forte sangramento. Apesar do corte, Kayzer viajou normalmente com o elenco tricolor e será opção para o treinador na Argentina.

Além de Lucero, o Fortaleza tem outras duas baixas: Calebe e Pedro Rocha. O primeiro continua em processo de fortalecimento muscular, já o segundo não teve motivo da ausência revelado. Em contraponto, o lateral-direito e capitão Tinga, ausência nos últimos três jogos, finalizou o processo de transição e viajou com a delegação.

Hoje, o escrete vermelho-azul-e-branco faz treino de apronto no CT Jorge B. Griffa, do Newell's Old Boys. O retorno para o Brasil acontece no dia seguinte ao duelo contra o Rosario Central, também em voo fretado. O Leão viajará direto para São Paulo, onde encara o RB Bragantino no próximo sábad, 17, pelo Brasileirão.

Vojvoda evita falar do passado e projeta duelo difícil contra o Rosario

Apesar de ser ex-jogador e treinador do Newell's Old Boys, maior rival do Rosario Central na Argentina, Vojvoda preferiu não fazer nenhuma associação ao seu passado em relação ao duelo de amanhã. Para o comandante, a partida será difícil, assim como seria contra qualquer outra equipe que está disputando as oitavas de final da Sula.

“Tanto para ele quanto para nós é um jogo importante. É um adversário difícil, como todos que estão nesta fase da Copa Sul-Americana. Quanto ao meu passado, eu sou um profissional de futebol e toda partida enfrento desse jeito. É isso que posso falar. Mas será uma partida difícil em Rosario, como aqui também será. Temos que fazer as coisas bem se queremos continuar nosso caminho na Sul-Americana”, disse.

Veja a lista dos 26 atletas relacionados: