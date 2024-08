Ceará critica atuação da arbitragem e acionará STJD após pênaltis polêmicos contra Goiás

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Wagner do Nascimento Magalhães apitou Goiás x Ceará

A polêmica arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, na derrota do Ceará para o Goiás, na última segunda-feira, 12, pela 20ª rodada da Série B, será levada ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), baseando-se no artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O documento cita, no parágrafo 1º, que “a partida, prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado”. Apesar do que consta no artigo, o clube não está visando a anulação da partida.

A cúpula alvinegra quer a punição do quadro de arbitragem, que pode variar entre 15 e 240 dias de suspensão, a depender da reincidência dos árbitros, além do pagamento de uma multa que pode chegar a R$ 1 mil.

"Isso é um absurdo. O Ceará é um clube grande e não aceita esse tipo de postura. Não é a primeira vez que esse árbitro faz isso com o Ceará, inclusive, aqui nesse mesmo estádio, ele já nos prejudicou outra vez absurdamente", bradou o diretor de futebol Haroldo Martins.



O clube de Porangabuçu também apresentará, em conjunto com a Federação Cearense de Futebol (FCF), uma representação na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra os integrantes da arbitragem.

Na análise do presidente João Paulo Silva, em contato com exclusividade ao O POVO, o ocorrido na derrota para o Goiás é “absurdo” e não será tolerado pela instituição. “Trabalhamos muito e de forma séria e isso precisa ser revisto urgente. Só não vou permitir isso acontecer”, completou o dirigente.

A reclamação da diretoria alvinegra acontece em virtude das marcações de Wagner do Nascimento Magalhães nos pênaltis cometidos por Lourenço — após toque de mão — e David Ricardo.

Além das penalidades questionáveis, os alvinegros pontuam os dois toques cometidos por Tadeu, na primeira cobrança, e a falta cometida no volante Jean Irmer, no início da jogada que resultou na falta sofrida por Thiago Galhardo. Na segunda batida, segundo a cúpula, ainda houve invasão dos atletas do Goiás antes do segundo gol do arqueiro Esmeraldino.

O mandatário do Vovô e diretor jurídico Fred Bandeira estarão no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, 19, e planejam uma reunião com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, acompanhado do chefe da Comissão de Arbitragem, Wilson Seneme.

“Não iremos deixar barato, vamos até as últimas consequências contra essa atrocidade que aconteceu ontem (segunda-feira) para não só punir os responsáveis, como, principalmente, também evitar que isso ocorra novamente”, disse Fred Bandeira ao O POVO.

Reunião da Comissão de Arbitragem com a FCF

Além da reunião com a direção do Ceará, a Federação Cearense de Futebol (FCF), conforme apurado pelo O POVO, planeja marcar um encontro com Wilson Seneme, para que a Comissão de Arbitragem tenha atenção na montagem das escalas de arbitragem em jogos do Alvinegro de Porangabuçu.

A cúpula do clube e a federação ainda solicitarão respostas técnicas sobre cada lance polêmico presenciado no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).